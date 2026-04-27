Diretor do Atlético-MG detalha situação de Hulk: 'Decisão em comum acordo'

Após a goleada sofrida pelo Atlético por 4 a 0 diante do Flamengo, o CSO Paulo Bracks se pronunciou sobre a situação de Hulk. O atacante foi cortado da partida poucas horas antes do confronto, já estando no vestiário da Arena MRV.

Após a goleada sofrida pelo Atlético por 4 a 0 diante do Flamengo, o CSO Paulo Bracks se pronunciou sobre a situação de Hulk. O atacante foi cortado da partida poucas horas antes do confronto, já estando no vestiário da Arena MRV.

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Segundo Bracks, o Atlético foi procurado por um clube brasileiro demonstrando interesse no atacante. O dirigente explicou ainda que a decisão de o jogador não ser relacionado para a partida foi tomada em comum acordo entre clube e atleta, já que Hulk soma 12 jogos na temporada pelo Galo. Assim, sua participação em mais uma partida inviabilizaria uma possível transferência para outro clube brasileiro nesta janela.

— Sobre Hulk, fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feito hoje de tarde uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo e, aqui, no vestiário, poucas horas do jogo houve um consenso, em comum acordo entre atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nesta janela. Assim que tivermos alguma decisão, uma definição, não sei se será amanhã ou depois, a gente volta e informa a todos — detalhou Paulo Bracks

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Fluminense negocia com Hulk

O Fluminense voltou a se movimentar nos bastidores pela contratação de Hulk, do Atlético. A informação foi dada inicialmente pelo "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

O Lance! apurou que o Tricolor tinha acerto encaminhado com jogador no início do ano. Por isso, negócio não deve ter problemas para ser concretizado. No entanto, a situação agora é um pouco diferente.

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Não existe mais uma disputa entre Hulk e Galo, o que pode mudar alguns termos do contrato. O Fluminense tem uma reputação no futebol brasileiro de agir com "hombridade" no mercado. Não deve haver uma tentativa de redução drástica na oferta de salário ou luvas ao atleta, apenas uma readequação ao cenário atual.

Hulk x São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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