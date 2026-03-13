Torcida do Palmeiras aponta pior em campo contra o Vasco: 'Tem crédito'

O Palmeiras perdeu para o Vasco, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde se revoltaram com a partida e apontaram o pior jogador em campo.

Flaco López abriu o placar para os visitantes, mas Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para dar a vitória ao Gigante na estreia do novo técnico. Com o resultado, o Vasco tirou o Palmeiras da liderança e saiu da temida zona do rebaixamento.

Nas redes sociais, o volante Marlon Freitas, que falhou nos dois gols do Vasco, foi apontado por torcedores do Palmeiras como o pior jogador da partida. Veja os comentários abaixo:

Vasco e Palmeiras se enfrentaram em São Januário (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o volante

Como foi o jogo entre Vasco e Palmeiras

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos de Vasco x Palmeiras.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Vitória do Vasco contra o Palmeiras!