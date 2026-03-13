menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcida do Palmeiras aponta pior em campo contra o Vasco: 'Tem crédito'

Verdão perdeu em São Januário e deixou a liderança do Brasileirão

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
08:53
Time do Palmeiras comemora gol contra o Vasco (Thiego Mattos/Pera Photo Press)
imagem cameraTime do Palmeiras comemora gol contra o Vasco (Thiego Mattos/Pera Photo Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras perdeu para o Vasco, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde se revoltaram com a partida e apontaram o pior jogador em campo.

continua após a publicidade

Flaco López abriu o placar para os visitantes, mas Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para dar a vitória ao Gigante na estreia do novo técnico. Com o resultado, o Vasco tirou o Palmeiras da liderança e saiu da temida zona do rebaixamento.

➡️ Torcedores mandam recado a Abel Ferreira após Vasco x Palmeiras: 'Não consegue'

Nas redes sociais, o volante Marlon Freitas, que falhou nos dois gols do Vasco, foi apontado por torcedores do Palmeiras como o pior jogador da partida. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade
Vasco x Palmeiras em São Januário
Vasco e Palmeiras se enfrentaram em São Januário (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o volante

Como foi o jogo entre Vasco e Palmeiras

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos de Vasco x Palmeiras.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Palmeiras ou Vasco pelo Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Vitória do Vasco contra o Palmeiras!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias