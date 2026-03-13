Rivais reagem a atitude de Flaco López em derrota do Palmeiras: 'Aceitou'

Flaco López marcou um belo gol pelo Palmeiras na noite desta quinta-feira (12), mas não evitou a derrota para o Vasco em São Januário. Nas redes sociais, uma atitude do atacante argentino chamou muita atenção de torcedores rivais.

Assim como Jesse Lingard, o atacante do Palmeiras também possui as iniciais JL - de José López - e costuma reproduzir o símbolo das letras com as mãos ao comemorar gols. Depois de uma declaração do jogador do Corinthians, porém, Flaco López mudou a forma de comemorar o gol contra o Vasco.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians reagiram à 'nova' comemoração de Flaco López pelo Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos rivais

Declaração de Lingard sobre comemoração do atacante do Palmeiras

Questionado sobre a coincidência da comemoração com o atacante do Palmeiras, Lingard foi sincero em entrevista.

— Eu vi isso nas redes sociais. Ele já me viu fazendo isso talvez, as iniciais dele também são JL. Ele pode me imitar. Eu fiz isso primeiro, mas ele pode continuar fazendo. Essa comemoração sempre vai ser minha — disse Lingard sobre Flaco López, do Palmeiras.

Em uma publicação anunciando a contratação, o Corinthians postou a comemoração do atleta e o gesto que o inglês faz com as mãos, com a legenda "uma nova pista". O Palmeiras, após o título do Paulistão, respondeu com o mesmo gesto, a taça ao fundo e a frase "uma nova conquista".

