Bruno Henrique, do Flamengo, em entrevista ao 'Barba Podcast', relembrou o momento em que recebeu uma proposta do Palmeiras para deixar o Rubro-Negro. Segundo o jogador, a conexão com a torcida e o clube foram determinantes para a decisão final de permanecer no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Bruno Henrique durante jogo entre Flamengo x Lanús (Foto: Alexandre Durão/Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, os torcedores do clube carioca reagiram e compararam a mesma situação que aconteceu com Gerson e Bruno. Para a grande maioria, ambos receberam propostas parecidas, e isso seria motivo para mostrar que o meia poderia ter permanecido. Veja os comentários:

➡️ E o Saúl? Meio-campista avança em recuperação e se aproxima de retorno no Flamengo

Veja os comentários comparando Gerson e Bruno:

O atacante comentou que o Alviverde Paulista chegou a oferecer valores que seriam considerados ''irrecusáveis'', mas explicou as suas razões para permanecer no Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Veja gols de Flamengo x Cruzeiro: Pedro e Carrascal marcam golaços

— O respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, e que eles têm por mim também, esse foi o fator primordial para eu poder ficar. A identificação que eu tenho com o clube nesses anos todos que eu estou aqui, sempre muito respeitado, sempre que eu entro em campo, é para poder dar o meu melhor. Dar uma raça, dar amor por essa camisa, por esses torcedores, também pela minha família. Então esse é o fator primordial que me fez ficar aqui no Flamengo. (A proposta) Era irrecusável. E eu recusei para seguir no Flamengo — disse o camisa 27.

🤑 Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



