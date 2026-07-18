Olise e Mbappé batem recordes de Pelé e Messi, mas França encerra Copa do Mundo em baixa
Dupla alcançou marcas históricas na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, mas não conseguiram terceiro lugar para os Bleus
A França encerrou a Copa do Mundo com dois recordes individuais, mas sem motivos coletivos para comemorar. Na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar, Michael Olise se tornou o maior assistente em uma única edição do torneio, enquanto Kylian Mbappé assumiu a liderança da artilharia desta Copa e também da história dos Mundiais.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Olise deu os passes para os dois gols de Mbappé e chegou a sete assistências na competição. Com isso, o meia estabeleceu um novo recorde de participações diretas em gols como garçom em uma única edição de Copa do Mundo, passando Pelé, que tinha seis.
Mbappé, por sua vez, marcou duas vezes diante dos ingleses e terminou o Mundial com 10 gols, ultrapassando Lionel Messi na disputa pela artilharia. O capitão francês também chegou a 22 gols em Copas e passou o argentino no ranking histórico da competição, que tem 21, mas joga mais uma vez neste domingo (19).
Recordes contrastam com queda da França
Tuchel exalta força mental da Inglaterra após bronze: 'Nunca duvidei'
França x Inglaterra: veja os melhores momentos na disputa do 3º lugar da Copa do Mundo
Dê suas notas: Inglaterra vence França em jogo com mais gols na Copa
As marcas individuais contrastaram com o encerramento frustrante da campanha. A França chegou à semifinal depois de vencer os seis primeiros jogos, com 16 gols marcados e apenas dois sofridos.
A equipe de Didier Deschamps, porém, perdeu por 2 a 0 para a Espanha na semifinal e depois sofreu seis gols da Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Assim, os Bleus terminaram na quarta colocação e se despediram do treinador com duas derrotas consecutivas.
Contra os ingleses, a França chegou ao intervalo perdendo por 4 a 0. Mbappé, Barcola e Dembélé comandaram uma reação no segundo tempo, mas Saka e Bellingham confirmaram a vitória inglesa por 6 a 4.
➡️Inglaterra bate a França e conquista 3º lugar na Copa em jogo maluco de dez gols
Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:
- Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa)
- Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
- Miroslav Klose: 16 gols
- Ronaldo Fenômeno: 15 gols
- Gerd Müller: 14 gols
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Inglaterra bate a França e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo em jogo de dez golsHá 34 minutos
Copa do Mundo 2026
Mbappé quebra recorde de 56 anos na Copa do MundoHá 35 minutos
Copa do Mundo 2026
Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966Há 38 minutos
Copa do Mundo 2026
Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da CopaHá 57 minutos
Copa do Mundo 2026
Com assistências para Mbappé, Olise ultrapassa feito de Pelé em Copas do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competiçãoHá 1 hora
Mais LANCE!