Olise e Mbappé batem recordes de Pelé e Messi, mas França encerra Copa do Mundo em baixa Dupla alcançou marcas históricas na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, mas não conseguiram terceiro lugar para os Bleus

A França encerrou a Copa do Mundo com dois recordes individuais, mas sem motivos coletivos para comemorar. Na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar, Michael Olise se tornou o maior assistente em uma única edição do torneio, enquanto Kylian Mbappé assumiu a liderança da artilharia desta Copa e também da história dos Mundiais.

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Olise deu os passes para os dois gols de Mbappé e chegou a sete assistências na competição. Com isso, o meia estabeleceu um novo recorde de participações diretas em gols como garçom em uma única edição de Copa do Mundo, passando Pelé, que tinha seis.

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Mbappé, por sua vez, marcou duas vezes diante dos ingleses e terminou o Mundial com 10 gols, ultrapassando Lionel Messi na disputa pela artilharia. O capitão francês também chegou a 22 gols em Copas e passou o argentino no ranking histórico da competição, que tem 21, mas joga mais uma vez neste domingo (19).

Recordes contrastam com queda da França

As marcas individuais contrastaram com o encerramento frustrante da campanha. A França chegou à semifinal depois de vencer os seis primeiros jogos, com 16 gols marcados e apenas dois sofridos.

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A equipe de Didier Deschamps, porém, perdeu por 2 a 0 para a Espanha na semifinal e depois sofreu seis gols da Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Assim, os Bleus terminaram na quarta colocação e se despediram do treinador com duas derrotas consecutivas.

Contra os ingleses, a França chegou ao intervalo perdendo por 4 a 0. Mbappé, Barcola e Dembélé comandaram uma reação no segundo tempo, mas Saka e Bellingham confirmaram a vitória inglesa por 6 a 4.

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➡️Inglaterra bate a França e conquista 3º lugar na Copa em jogo maluco de dez gols

Deschamps fala com Olise após França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

1 . Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa) 2 . Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa) 3 . Miroslav Klose: 16 gols 4 . Ronaldo Fenômeno: 15 gols 5 . Gerd Müller: 14 gols

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