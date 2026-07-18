Tuchel exalta força mental da Inglaterra após bronze: 'Nunca duvidei' Tuchel vê seleção inglesa mais próxima das potências do futebol

O técnico Thomas Tuchel exaltou a força mental da Inglaterra após a vitória por 6 a 4 sobre a França, neste sábado (18), na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O treinador afirmou que nunca duvidou da postura do elenco, elogiou a resposta da equipe após a eliminação para a Argentina e destacou que a campanha aproxima os ingleses das principais seleções do futebol mundial.

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Mesmo preocupado com o desgaste físico acumulado ao longo do torneio, Tuchel afirmou que jamais teve dúvidas sobre a mentalidade da equipe. O comandante também elogiou a atuação de Bukayo Saka, autor de três gols na decisão do terceiro lugar, e reconheceu que a derrota para a Argentina na semifinal ainda é uma ferida aberta, embora a medalha de bronze dê confiança para a sequência do trabalho.

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Tuchel destaca resposta da Inglaterra após queda na semifinal

O treinador explicou que chegou para a disputa do terceiro lugar preocupado principalmente com a condição física da equipe. Segundo ele, a França teve um calendário menos desgastante durante a competição, enquanto os ingleses enfrentaram jogos sob forte calor e até prorrogação, o que aumentou o desgaste do elenco.

— A gente sabe a diferença que um dia faz no seu calendário. Os jogadores estão muito, muito cansados nessas últimas semanas, foram muito complicadas. Então, o máximo de elogios e parabéns aos nossos jogadores por terem ido contra as adversidades. Foram brilhantes.

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Tuchel afirmou, porém, que nunca teve dúvidas sobre o aspecto mental da equipe. Para o treinador, o grupo mostrou mais uma vez personalidade para superar as dificuldades físicas e encerrar a campanha com a medalha de bronze.

— Eu estava com medo do desgaste físico. Eles tinham um desgaste menor, o calendário deles foi menos desgastante, mas todos tivemos a semifinal para digerir, eles tiveram que viajar menos, a gente jogou várias vezes no calor, prorrogação... Eu estava preocupado fisicamente, e a gente viu que no segundo tempo muitos jogadores com cãibra, com dores. Mas não estive preocupado com a mentalidade desse time. Esse time criou algo muito especial e hoje eles mostraram isso mais uma vez.

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Thomas Tuchel em França 4x6 Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Treinador vê seleção mais próxima das grandes potências

Depois de abrir quatro gols de vantagem ainda no primeiro tempo, a Inglaterra sofreu com a reação da França na etapa final. Tuchel avaliou que as mudanças realizadas durante o jogo ajudaram a equipe a suportar a pressão francesa, embora reconheça que o crescimento do adversário também passou pela entrada de jogadores mais descansados.

— Não sei se a gente teve realmente mais controle com a mudança, ou se a gente teve jogadores mais descansados, com pernas mais descansadas. Aí a França eventualmente entrou no ritmo, e é difícil jogar contra eles. Eles quase conseguiram equilibrar e igualar o jogo. Mas a gente conseguiu esse gol para matar o jogo.

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Na avaliação do treinador, a campanha representa um avanço importante para a seleção inglesa. Tuchel acredita que a equipe reduziu a distância para as principais forças do futebol mundial e mostrou que pode competir em igualdade com as favoritas.

— Acho que vocês viram tudo o que aconteceu hoje. A gente tem a habilidade de poder fechar os jogos, mas eles têm a capacidade de abrir, trazer os jogos de volta. Eles foram campeões há oito anos, há quatro anos foram finalistas, estavam na final da Liga das Nações. Tem uma diferença, mas eu acho que a gente conseguiu diminuir. Hoje a gente precisava dar o primeiro passo e mostrar que a gente pode competir com as grandes seleções do mundo, que é o que a gente quer fazer com Espanha e França.

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A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Saka recebe elogios e técnico admite dor pela Argentina

Autor de três gols diante da França, Bukayo Saka foi um dos destaques da vitória inglesa. Tuchel afirmou que não se arrepende da maneira como administrou o elenco ao longo da competição e explicou que as escolhas sempre dependeram das necessidades de cada confronto.

— Não, não. Fizemos tudo certo. Tive apenas a sensação na semifinal, com o Morgan Rogers, que ele seria importante, que ele faria alguma coisa especial. Os jogos têm demandas específicas e é difícil para a gente mudar. Muitas vezes acabamos mexendo mais por questões físicas, por causa das cãibras. O Saka mostrou que é um jogador-chave, nunca houve dúvidas em relação a ele. Eu nem sabia que ele tinha conseguido os três gols, o hat-trick, perdi a visão sobre os gols.

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Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Apesar da conquista do terceiro lugar, o treinador reconheceu que a eliminação para a Argentina continua sendo difícil de assimilar. Ainda assim, destacou que a vitória sobre a França encerra a campanha de forma positiva e renova o ânimo para a sequência do trabalho.

— Acho que esse tipo de jogo te cansa muito, é muito desgastante. Mas é claro que a gente ainda sente a dor do jogo da semifinal. É um jogo que vai demorar um pouco para digerir, mas é óbvio que esse resultado me dá mais energia do que tira.

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