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França x Inglaterra: veja os melhores momentos na disputa do 3º lugar da Copa do Mundo

Com hat-trick de Bukayo Saka, Inglaterra vence a França por 6 a 4

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:27
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Inglaterra venceu a França por 6 a 4, neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Com hat-trick de Bukayo Saka, além de gols de Declan Rice, Ezri Konsa e Jude Bellingham, os ingleses superaram os franceses, que descontaram com dois gols de Kylian Mbappé, um de Barcola e Dembelé.

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    Com o resultado, a Inglaterra encerra a campanha na terceira colocação do Mundial, enquanto a França se despede na quarta posição. A Copa do Mundo de 2026 será encerrada neste domingo (19), quando Espanha e Argentina disputam o título da competição na grande final.

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    • Texto de: Pedro Brandão.

    A Inglaterra precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Doué errou um passe no campo defensivo, e Declan Rice recuperou a bola com liberdade. O volante avançou e finalizou de fora da área, sem chances para Maignan.

    A França tentou responder aos dez minutos. Mbappé recebeu na entrada da área, e a sobra ficou com Cherki, que bateu forte para boa defesa de Dean Henderson.

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    O time inglês, porém, seguia mais organizado e perigoso. Aos 17 minutos, Rice cobrou escanteio na medida, e Konsa subiu mais alto do que Rabiot para cabecear no canto esquerdo de Maignan.

    Aos 36 minutos, Saka marcou o terceiro. O atacante lançou Rashford em profundidade, Maignan defendeu a primeira finalização, e o camisa 7 aproveitou a sequência da jogada para empurrar a bola para a rede.

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    A França teve uma boa oportunidade pouco antes, quando Mbappé recebeu pela esquerda e finalizou para grande defesa de Henderson.

    Já aos 45 minutos, Saka voltou a aparecer. O atacante recebeu de Eze nas costas da defesa e bateu no canto para fazer 4 a 0. O placar refletia a superioridade inglesa diante de uma seleção francesa completamente desconectada.

    Saka comemora hat-trick ao lado de outros companheiros em França x Inglaterra
    Saka comemora hat-trick ao lado de outros companheiros em França x Inglaterra (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Deschamps muda quatro no intervalo

    Insatisfeito com o desempenho, Deschamps promoveu quatro alterações durante o intervalo. Digne, Upamecano, Dembélé e Barcola entraram nos lugares de Theo Hernández, Konaté, Cherki e Doué.

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    As mudanças transformaram o comportamento da França. A equipe passou a pressionar mais alto, acelerou a circulação da bola e empurrou a Inglaterra para o campo defensivo.

    Mbappé comanda reação francesa

    Logo aos dois minutos do segundo tempo, Upamecano desarmou Watkins e avançou pelo meio. O zagueiro entregou para Olise, que encontrou Mbappé atacando o espaço. O camisa 10 finalizou de esquerda para diminuir.

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    Seis minutos depois, Mbappé deu um grande passe em profundidade para Barcola. O atacante ganhou as costas de Quansah e bateu sem chances para Henderson: 4 a 2.

    Aos 20 minutos, saiu o terceiro gol. Dembélé iniciou a jogada, Mbappé tabelou com Olise e recebeu dentro da área. O capitão finalizou de pé esquerdo para colocar a França definitivamente de volta na partida.

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    França desperdiça chances de empate

    Os Bleus seguiram pressionando e tiveram oportunidades para empatar. Aos 29 minutos, Gusto cruzou na medida, e Olise chegou batendo de primeira, mas mandou para fora.

    Seis minutos depois, Mbappé e Dembélé participaram de uma boa construção coletiva e deixaram Olise livre dentro da área. O meia, porém, voltou a desperdiçar e finalizou para fora.

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    Do outro lado, Watkins teve a chance de ampliar após jogada de Bellingham, mas demorou para finalizar e chutou em cima de Maignan.

    Saka completa hat-trick

    Aos 39 minutos, Bellingham fez uma bela inversão para Morgan Rogers, que acionou Spence dentro da área. Gusto derrubou o lateral, e o árbitro marcou pênalti.

    Saka assumiu a cobrança e bateu cruzado no canto direito, enquanto Maignan caiu para o outro lado. O terceiro gol do atacante colocou a Inglaterra em vantagem por 5 a 3.

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    Dembélé marca, mas Bellingham fecha o placar

    A França ainda conseguiu diminuir aos 50 minutos. Upamecano roubou a bola e encontrou Dembélé, que cortou Chalobah e finalizou de esquerda para marcar um belo gol.

    A esperança francesa, porém, durou pouco. Dois minutos depois, Rabiot perdeu a posse no campo de ataque, e Bellingham foi lançado em velocidade. O meia pedalou diante de Lacroix, carregou até a área, ameaçou a finalização e tocou por baixo das pernas de Upamecano para marcar um golaço e fechar o placar em 6 a 4.

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