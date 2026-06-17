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Fala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: 'Herói'

Atacante do Real Madrid ainda não jogou na Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 17:25
Atualizado há 44 minutos
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Endrick e Danilo no treino da Seleção Brasileira
Endrick ainda não entrou em campo na Copa do Mundo ((Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Danilo, defensor do Flamengo, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), e rasgou elogios a Endrick, do Real Madrid. A declaração do zagueiro sobre o jovem revelado no Palmeiras agitou alguns torcedores brasileiros que se pronunciaram na internet.

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    • ➡️Danilo, da Seleção, elogia Endrick e diz: "Joia rara"

    Durante a entrevista realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o jogador do Flamengo respondeu perguntas sobre a capacidade do Brasil na Copa do Mundo, sobre as primeiras semanas de treinos e, entre outras, sobre Endrick. O veterano elogiou muito o atacante e gerou esperança nos internautas que querem vê-lo com mais minutos em campo.

    ➡️Antidoping da Fifa visita Seleção Brasileira antes de duelo contra o Haiti

    Confira alguns comentários:

    Endrick está na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.
    Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

    O que Danilo falou sobre Endrick?

    Ao ser perguntado sobre o Endrick, Danilo revelou alguns momentos dos últimos treinos e disse esperar que o jogador tenha o maior protagonismo possível com a camisa do Brasil.

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    - É um jogador (Endrick) que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo. Que acontecem as coisas, você não sabe por quê, ele faz gol. Então, assim, é um cara que a gente quer ter perto - iniciou Danilo.

    - Hoje (17) no treino, quando vocês (jornalistas) já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala: 'Cara, esse moleque...'. Ontem (16), ele deu um chute que quase tirou o Nannetti do treino. É um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da Seleção Brasileira, entendeu? - continuou o defensor.

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    Por fim, Danilo deixou claro que tudo que ele e os jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, como Casemiro e Neymar, puderem fazer para deixar os mais novos mais à vontade para desempenharem, eles vão fazer.

    - Eu sempre falei que tudo que acontece não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem quer que seja, não. Obviamente, nós temos a nossa parcela. Mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A Seleção Brasileira continua com toda essa galera (mais experiente), entendeu? E o que a gente puder e o que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles (mais novos) se sintam, realmente, importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer.

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