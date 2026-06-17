Fala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: 'Herói' Atacante do Real Madrid ainda não jogou na Copa do Mundo

Danilo, defensor do Flamengo, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), e rasgou elogios a Endrick, do Real Madrid. A declaração do zagueiro sobre o jovem revelado no Palmeiras agitou alguns torcedores brasileiros que se pronunciaram na internet.

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Durante a entrevista realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o jogador do Flamengo respondeu perguntas sobre a capacidade do Brasil na Copa do Mundo, sobre as primeiras semanas de treinos e, entre outras, sobre Endrick. O veterano elogiou muito o atacante e gerou esperança nos internautas que querem vê-lo com mais minutos em campo.

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Confira alguns comentários:

Se o Danilo for capaz de fazer o Ancelotti por o Endrick pra jogar, vai ser considerado herói do Brasil — Jean (@_Jean_Duarte_) June 17, 2026

depois dessa fala, podem cravar o endrik vai ser titular nesse jogo — Junior Silva (@juniormkt11) June 17, 2026

Danilo, se tu fizer a cabeça do Ancelotti pro Endrick ser titular, vc vira ídolo nacional momentaneamente — Onerb (@OnerbOasis) June 17, 2026

Nem ele acredita que o Endrick não entra, e olha que é um dos capitães. — Chef Dan Galhardo (@chefdangalhardo) June 17, 2026

boa ídolo fala mesmo, o Endrick é importante demais pra seleção brasileira, finalmente alguém falou — jhonathan ᶜʳᶠ 🇧🇷 (@jhonathancrff) June 17, 2026

Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

O que Danilo falou sobre Endrick?

Ao ser perguntado sobre o Endrick, Danilo revelou alguns momentos dos últimos treinos e disse esperar que o jogador tenha o maior protagonismo possível com a camisa do Brasil.

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- É um jogador (Endrick) que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo. Que acontecem as coisas, você não sabe por quê, ele faz gol. Então, assim, é um cara que a gente quer ter perto - iniciou Danilo.

- Hoje (17) no treino, quando vocês (jornalistas) já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala: 'Cara, esse moleque...'. Ontem (16), ele deu um chute que quase tirou o Nannetti do treino. É um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da Seleção Brasileira, entendeu? - continuou o defensor.

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Por fim, Danilo deixou claro que tudo que ele e os jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, como Casemiro e Neymar, puderem fazer para deixar os mais novos mais à vontade para desempenharem, eles vão fazer.

- Eu sempre falei que tudo que acontece não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem quer que seja, não. Obviamente, nós temos a nossa parcela. Mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A Seleção Brasileira continua com toda essa galera (mais experiente), entendeu? E o que a gente puder e o que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles (mais novos) se sintam, realmente, importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer.

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