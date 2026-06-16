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Diretor do Flamengo, José Boto avalia Danilo e Paquetá na Seleção: 'Um pouco abaixo'

Português elogia o defensor, mas vê meio-campista mal na estreia do Brasil na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 16:47
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Paquetá durante partida da Seleção contra o Panamá (Foto: Divulgação/CBF)
Paquetá durante partida da Seleção contra o Panamá (Foto: Divulgação/CBF)

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, analisou o desempenho de Lucas Paquetá e Danilo no empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia da Seleção na Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal espanhol "As", o dirigente avaliou as participações dos dois jogadores rubro-negros e classificou suas atuações como positivas.

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    Paquetá começou a partida entre os titulares e foi substituído no segundo tempo. Já Danilo entrou no intervalo, na vaga de Ibañez, para atuar pela lateral direita.

    Ao comentar o rendimento da dupla, Boto afirmou que o meia esteve abaixo das expectativas, mas destacou que isso ocorreu com boa parte da equipe brasileira. Sobre Danilo, ressaltou a contribuição defensiva diante de um dos pontos fortes da seleção marroquina.

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    — Acho que o Paquetá, assim como quase toda a Seleção Brasileira, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado. Danilo entrou bem na partida, pois conseguiu conter o lado esquerdo do Marrocos, que era muito perigoso, e impediu o ataque por aquele lado. Essas são duas atuações que, embora não tenham sido excepcionais, acabaram sendo positivas — disse.

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    Além da análise individual dos atletas do Flamengo, o dirigente comentou o resultado da partida. Para Boto, o empate não representou surpresa diante da qualidade apresentada pela seleção marroquina.

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    — Gostei muito da seleção de Marrocos, por isso não me surpreende, e tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Não acho que seja um mal resultado, acho que é um bom resultado inclusive para o Brasil, e um bom resultado para Marrocos também. No fim, o resultado não me surpreende — disse Boto.

    O dirigente também destacou a organização tática e as características dos adversários da Seleção Brasileira.

    — O empate não me surpreendeu pela qualidade de Marrocos, que todos conhecemos, e sobretudo nós, portugueses, pelo que nos fizeram no Mundial do Catar. É uma seleção realmente muito boa, bem organizada taticamente e com jogadores muito fortes tecnicamente e muito rápidos — completou.

    Com um ponto somado na estreia, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A equipe enfrentará o Haiti em busca da primeira vitória na competição.

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    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Lucas Paquetá, jogador do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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