Antidoping da Fifa visita Seleção Brasileira antes de duelo contra o Haiti Todas as seleções passam pelo mesmo processo ao longo da Copa

A rotina da Seleção Brasileira ganhou um capítulo diferente nesta quarta-feira (17), na reta final de preparação para o confronto diante do Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A delegação recebeu a visita da unidade antidoping da Fifa, responsável por realizar exames nos atletas convocados para o torneio.



O procedimento faz parte do protocolo oficial adotado pela entidade máxima do futebol mundial em todas as edições da Copa do Mundo. Todas as seleções participantes passam pelo mesmo processo ao longo da competição, dentro do programa de controle e combate ao doping desenvolvido pela Fifa.

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A ação aconteceu logo após o almoço da Seleção Brasileira e chegou a interferir na programação de imprensa. O defensor Danilo, escalado para conceder entrevista coletiva nesta quarta-feira, precisou atrasar sua participação por alguns minutos justamente porque estava realizando o exame solicitado pelos representantes da entidade.



Os testes antidoping são considerados uma etapa obrigatória dentro das competições organizadas pela Fifa e têm como objetivo garantir a integridade esportiva do torneio. Os jogadores são submetidos à coleta de material biológico, que posteriormente é analisado por laboratórios credenciados.

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A visita da equipe antidoping ocorreu em um momento importante para a Seleção Brasileira. Após a estreia na Copa do Mundo, o grupo comandado por Carlo Ancelotti concentra todas as atenções na partida contra o Haiti, marcada para a próxima sexta-feira (19), na Filadélfia.

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Nos bastidores, o clima segue de tranquilidade. A realização dos exames já era esperada pela comissão técnica e pelos jogadores, uma vez que faz parte do calendário oficial da competição. O procedimento é tratado com naturalidade pelas delegações e costuma ocorrer sem causar maiores impactos na preparação das equipes.

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Com a parte burocrática concluída e os exames realizados, a Seleção agora volta totalmente o foco para o campo. Na sexta-feira, diante do Haiti, o Brasil busca mais um resultado positivo para se aproximar da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

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Neymar em seu retorno aos treinos na Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Reuters/Caean Couto)

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