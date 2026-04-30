Expulsão na Libertadores choca a internet: 'Violência desnecessária'

O Mirassol venceu a equipe do Always Ready, na Libertadores, pelo placar de 2 a 0, no Maião. No entanto, no segundo tempo da partida, quando o Leão estava ganhando, João Victor, zagueiro do time do interior paulista, se irritou após um jovem de 18 anos da equipe boliviana pedalar em sua frente. O defensor acabou cometendo uma falta e levando o cartão vermelho direto.

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Minutos depois da expulsão, quando se imaginava que o Always Ready reagiria, o Mirassol marcou mais um. Veja como os internautas reagiram:

Tradução: Agora, o Mirassol está com 10 jogadores. João Victor acaba de ter um momento de loucura, chutando o jovem Maraude. Isso gerou algumas dúvidas no confronto. Pode-se argumentar que o Always Ready teve sorte de não levar um cartão vermelho, mas não há desculpa para o que João Victor fez.

Mirassol conquistou vaga histórica na Libertadores (Foto: Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

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Como foi o jogo?

Desde o primeiro minuto do jogo, o Mirassol dominou a partida. O time da Bolívia não conseguia criar chances ou manter passes no campo de ataque, o que resultou com uma grande pressão por parte do Leão.

A facilidade com a qual a equipe paulista jogava resultou em um gol no começo da partida, aos 10 minutos de jogo, Carlos Eduardo colocou o Mirassol na frente. Da metade da partida para frente, o nível começou a se igualar um pouco mais, mas o Always Ready ainda não apresentava perigo ao gol do Leão, que controlou e conduziu o duelo com calma.

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Aos 75 minutos, os comandados de Guanaes perderam o zagueiro João Victor, que se irritou com a tentativa de drible de Maraude e acabou cometendo uma falta e levando cartão vermelho direto. Neste momento, o time boliviano estava jogando ligeiramente melhor do que na primeira etapa, e se esperava uma grande pressão por parte do Always Ready.

No entanto, cinco minutos depois da expulsão, Alesson ampliou após boa jogada de Carlos Eduardo e fechou a conta para o Leão.