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Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'

Atacante não saiu do banco contra o Marrocos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 23:14
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Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Endrick não saiu do banco de reservas da Seleção Brasileira na estreia da Canarinha na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Depois da partida, o nome do jovem atacante ficou em alta entre os torcedores nas redes sociais.

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    • Sem Endrick, a Seleção Brasileira empatou com Marrocos por 1 a 1, na noite deste sábado (13), e abriu sua participação na Copa do Mundo com 1 ponto. Os centroavantes utilizados por Carlo Ancelotti foram Igor Thiago e Matheus Cunha.

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    Nas redes sociais, torcedores detonaram a decisão do treinador italiano de não escalar Endrick na Seleção Brasileira, e o jovem virou alvo de debate. Veja os comentários abaixo:

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    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

    Veja comentários sobre o atacante

    Predestinado na Seleção Brasileira, Endrick coleciona gols saindo do banco ao longo da carreira;

    O atacante Endrick mostra a cada jogo da Seleção Brasileira que tem estrela e que brigará dia a dia por uma vaga entre os titulares da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. No último amistoso do Brasil (6), mais uma vez, o jovem de 19 anos brilhou e saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Brasil sobre o Egito, por 2 a 1. Na estreia da Seleção na Copa do Mundo, no entanto, o jovem não saiu do banco de reservas e viu o Brasil empatar com Marrocos por 1 a 1.

    Pelo Brasil, o jogador tem quatro gols. E em todos eles o atacante foi às redes sem iniciar a partida como titular. São 17 partidas pela Seleção e, em 15, o jogador começou no banco de reservas.

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