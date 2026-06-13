Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável' Atacante não saiu do banco contra o Marrocos

Endrick não saiu do banco de reservas da Seleção Brasileira na estreia da Canarinha na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Depois da partida, o nome do jovem atacante ficou em alta entre os torcedores nas redes sociais.

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Sem Endrick, a Seleção Brasileira empatou com Marrocos por 1 a 1, na noite deste sábado (13), e abriu sua participação na Copa do Mundo com 1 ponto. Os centroavantes utilizados por Carlo Ancelotti foram Igor Thiago e Matheus Cunha.

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Nas redes sociais, torcedores detonaram a decisão do treinador italiano de não escalar Endrick na Seleção Brasileira, e o jovem virou alvo de debate. Veja os comentários abaixo:

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Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Veja comentários sobre o atacante

Na boa, é INACREDITÁVEL precisar de gol e não colocar o Endrick. Não tem explicação. O moleque sempre tem 10, 15 minutos em campo e SEMPRE gera jogo. — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026

Raphinha e Casemiro não podem ser titulares. Endrick hoje não pode ser banco. — Caio (@big_xic36) June 14, 2026

O melhor jogador de Brasil x Marrocos foi um menino de 18 anos. E o Endrick não pode entrar 👀 — Ⓜ️arcos 11:24 (@marcosaugusto_x) June 14, 2026

Mas não pode colocar o Endrick https://t.co/a4WxKOpyYb — tool lao (@tool_lhao) June 14, 2026

Predestinado na Seleção Brasileira, Endrick coleciona gols saindo do banco ao longo da carreira;

O atacante Endrick mostra a cada jogo da Seleção Brasileira que tem estrela e que brigará dia a dia por uma vaga entre os titulares da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. No último amistoso do Brasil (6), mais uma vez, o jovem de 19 anos brilhou e saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Brasil sobre o Egito, por 2 a 1. Na estreia da Seleção na Copa do Mundo, no entanto, o jovem não saiu do banco de reservas e viu o Brasil empatar com Marrocos por 1 a 1.

Pelo Brasil, o jogador tem quatro gols. E em todos eles o atacante foi às redes sem iniciar a partida como titular. São 17 partidas pela Seleção e, em 15, o jogador começou no banco de reservas.

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