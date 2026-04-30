Carlos Miguel vira assunto após empate do Palmeiras na Libertadores: 'Surreal'

O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1, no Paraguai, em jogo importante da fase de grupos da Libertadores. Depois do confronto, o nome do goleiro Carlos Miguel ficou muito em alta entre torcedores nas redes sociais.

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Jhon Arias, na primeira etapa, e Carlos Miguel, contra, já no segundo tempo, marcaram os gols do confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras. Com o resultado, o time brasileiro chegou aos cinco pontos, mas perdeu a liderança do Grupo F.

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Nas redes sociais, o nome do goleiro do Palmeiras ficou em alta, mas o tom dos comentários não foi de crítica. Apesar do gol contra, torcedores reconheceram a grande fase do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño no Paraguai (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Veja comentários sobre o goleiro do Verdão

Como foi o jogo do Palmeiras

Mesmo atuando como visitante, o Palmeiras dominou o Cerro Porteño com ampla posse de bola e diversas chances criadas — a principal com Allan — e logo abriu o placar: o camisa 40 recebeu lançamento, driblou o defensor e tabelou com Marlon Freitas, que serviu Jhon Arias para marcar; já os mandantes pouco ameaçaram e não acertaram o gol defendido por Carlos Miguel no primeiro tempo.

O Palmeiras manteve o controle da posse de bola, mas viu o adversário crescer na partida. Sem o mesmo ímpeto ofensivo, permitiu ao Cerro Porteño ganhar confiança ao longo dos minutos. Na metade da segunda etapa, Carlos Miguel, contra, marcou o segundo gol do confronto, após a bola bater em suas costas depois de um chute de fora da área.

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