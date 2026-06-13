Vampeta critica decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos: 'Má vontade' Partida terminou empatada em 1 a 1

A Seleção Brasileira estreou com empate por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. E após a partida o ex-jogador, Vampeta foi sincero ao criticar a decisão de Carlo Ancelotti em não escolher o Endrick para entrar no segundo tempo, e, a atuação do Brasil.

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Durante a transmissão da Jovem Pan, o ex-jogador analisou a partida e elogiou a seleção marroquina - dando destaque a qualidade técnica dos jogadores.

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– É, estreia do Brasil na Copa do Mundo, você pega uma seleção marroquina que é entrosada, dá pra ver a qualidade dos seus atletas em toque de bola, tudo, primeiro tempo e tal. Começo do primeiro tempo, sufocou o Brasil, sufocou, mas não criando chances de gol, mas o Brasil em nenhum momento ficava com essa posse de bola. E aí, num passe do Brahim Días, que joga no Real Madrid com o Vinícius Júnior, pega a zaga aberta, quase igual o gol que o Mbappé fez no amistoso Brasil e França – afirmou.

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No segundo tempo, Ancelotti mexeu no time e colocou Danilo, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, e Luiz Henrique. Para Vampeta, a decisão de não escolher Endrick para entrar e manter o Raphinha por 90 minutos foi uma escolha errada.

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– Poderia ter botado o Endrick no jogo, eu não entendo, é uma rejeição, eu nunca vi assim, por exemplo, o Brasil, ele fala, quem vai ganhar é o campo. Eu já vi que é uma má vontade mesmo, acho que, eu vou falar claramente, se não é pela opinião pública, e os torcedores, acho que o Endrick fazendo por merecer, porque ele entra em todos os jogos e faz gol da passe, aí ele pega, faz gol no último amistoso antes de estrear hoje, termina 1x1 o jogo, eu entro e meto o gol, faço 2x1, o time sai com a vitória, foi assim contra a Inglaterra, foi assim contra a Espanha, foi assim contra o México, o que é que eu preciso fazer mais? (simulou o pensamento do Endrick) – disparou.

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Torcedores se revoltam com decisão de Ancelotti em Brasil e Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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