Embolado! Confira como ficou o grupo do Cruzeiro na Libertadores
A Raposa chegou a liderar momentaneamente o grupo
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Depois de perder pontos dentro de casa contra a Universidad Católica, o Cruzeiro voltou a respirar no Grupo D da Libertadores com a vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors pela terceira rodada. Com isso, o time comandado por Artur Jorge chegou a dormir na liderança do grupo, ao lado dos argentinos.
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Entretanto, com a vitória da Universidad Católica por 2 a 1 contra o Barcelona-ECU, fora de casa, a Raposa caiu mais uma vez para a terceira posição, ainda que tenha os mesmos seis pontos de argentinos e chilenos.
Como estão empatados com seis pontos, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, levando em conta apenas os duelos entre os três. Sendo assim. os três ficariam empatados em pontos, já que venceram um dos confrontos.
No segundo critério desempate entre os igualados em pontuação, verifica-se o saldo de gols, que também dá empate, todos com zero. No terceiro quesito, gols marcados nos duelos, a Universidad Católica leva vantagem, com três contra dois de argentinos e brasileiros.
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Empatados em quase todos os números nos duelos diretos entre as equipes com seis pontos, o que diferencia Cruzeiro e Boca é o saldo de gols geral. Neste quesito, o Xeneize tem três gols de saldo contra um dos mineiros,
Confira a tabela do Grupo D da Libertadores e os próximos jogos
Em terceiro lugar no Grupo D da Libertadores, o Cruzeiro terá três decisões em maio. A primeira delas, no dia 6, contra a Universidad Católica. Depois, no dia 19, vai à Argentina enfrentar o Boca e fecha em 28 de maio no Mineirão, contra o Barcelona-ECU.
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