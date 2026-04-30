Embolado! Confira como ficou o grupo do Cruzeiro na Libertadores

Depois de perder pontos dentro de casa contra a Universidad Católica, o Cruzeiro voltou a respirar no Grupo D da Libertadores com a vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors pela terceira rodada. Com isso, o time comandado por Artur Jorge chegou a dormir na liderança do grupo, ao lado dos argentinos.

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Entretanto, com a vitória da Universidad Católica por 2 a 1 contra o Barcelona-ECU, fora de casa, a Raposa caiu mais uma vez para a terceira posição, ainda que tenha os mesmos seis pontos de argentinos e chilenos.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como estão empatados com seis pontos, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, levando em conta apenas os duelos entre os três. Sendo assim. os três ficariam empatados em pontos, já que venceram um dos confrontos.

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No segundo critério desempate entre os igualados em pontuação, verifica-se o saldo de gols, que também dá empate, todos com zero. No terceiro quesito, gols marcados nos duelos, a Universidad Católica leva vantagem, com três contra dois de argentinos e brasileiros.

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Empatados em quase todos os números nos duelos diretos entre as equipes com seis pontos, o que diferencia Cruzeiro e Boca é o saldo de gols geral. Neste quesito, o Xeneize tem três gols de saldo contra um dos mineiros,

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Confira a tabela do Grupo D da Libertadores e os próximos jogos

Em terceiro lugar no Grupo D da Libertadores, o Cruzeiro terá três decisões em maio. A primeira delas, no dia 6, contra a Universidad Católica. Depois, no dia 19, vai à Argentina enfrentar o Boca e fecha em 28 de maio no Mineirão, contra o Barcelona-ECU.

Tabela do Grupo D (Foto: Reprodução Lance!)

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