Brasileirão: Vidente surpreende ao revelar placar de Flamengo x Palmeiras

O Flamengo irá enfrentar o Palmeiras, no Maracanã, neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão. No primeiro duelo entre as equipes desde a final da Libertadores 2025, quando o Rubro-Negro foi campeão, os times vêm em situações diferentes na temporada. O Lance! consultou o canal "Fanátticos", no Youtube, para saber quem leva o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão: IA crava resultado de Flamengo x Palmeiras

De acordo com o vidente que realizou a tiragem de cartas para a partida, Flamengo e Palmeiras irão empatar, sem gols, no Maracanã.

Flamengo e Palmeiras em crise

Flamengo e Palmeiras atravessam momentos difíceis na temporada. Enquanto o Alviverde buscava se reestruturar na Libertadores, recebeu o Cerro Porteño em sua casa, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0, após uma atuação muito abaixo do elenco palmeirense.

➡️ Troca de técnico pode triplicar o número de lesões musculares, diz estudo

A derrota agravou uma crítica muito forte a Abel Ferreira, que agora vê a principal torcida organizada da equipe emitir uma carta pedindo a demissão do treinador, que chegou ao clube em 2020.

continua após a publicidade

Estádio do Maracanã será uma das sedes (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Enquanto isso, o Flamengo foi eliminado, na 5° fase da Copa do Brasil, para o Vitória. Após empatar sua última partida no Brasileirão, fora de casa, contra o Athletico-PR, o Rubro Negro reencontrou o caminho das vitórias, batendo, no Maracanã, o Estudiantes por 1 a 0. Mesmo assim, ainda fica um sentimento amargo na boca do flamenguista, que não viu uma boa atuação coletiva jogando em casa.