Argentina lidera aproveitamento em disputa de pênaltis em Copas do Mundo
Albiceleste vai aos pênaltis contra a Suíça
Espanha e Argentina empataram por 0 a 0 nos 90 minutos da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), no MetLife Stadium. Com o resultado, a decisão segue para a prorrogação, dividida em dois tempos de 15 minutos. Caso o campeão seja definido nas cobranças de pênaltis, a Albiceleste chega respaldada por um retrospecto amplamente favorável nesse tipo de disputa em Mundiais.
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Argentina é a seleção com mais disputas de pênaltis na história da Copa
A seleção argentina é a equipe que mais participou de disputas por pênaltis na história das Copas do Mundo. Desde a introdução do formato, em 1978, a Albiceleste esteve presente em sete decisões, número superior ao de qualquer outra seleção.
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O retrospecto também é positivo. Das sete disputas, a Argentina venceu seis e perdeu apenas uma, alcançando um aproveitamento de aproximadamente 86%.
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As classificações vieram diante de Iugoslávia e Itália, na Copa de 1990, Inglaterra, em 1998, Holanda, em 2014 e 2022, além da histórica vitória sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022.
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A única eliminação argentina em disputas de pênaltis aconteceu nas quartas de final da Copa de 2006, diante da Alemanha.
Brasil, França e Espanha aparecem logo atrás no ranking, com cinco disputas de pênaltis cada, enquanto Alemanha e Croácia mantêm 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro decisões.
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Agora, diante da Inglaterra, a Argentina tenta transformar novamente seu histórico favorável nas cobranças em uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026.
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