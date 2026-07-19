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Argentina lidera aproveitamento em disputa de pênaltis em Copas do Mundo

Albiceleste vai aos pênaltis contra a Suíça

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 18:16
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Argentina tem fator favorável em disputas de pênaltis na Copa do Mundo
Argentina tem fator favorável em disputas de pênaltis na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Espanha e Argentina empataram por 0 a 0 nos 90 minutos da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), no MetLife Stadium. Com o resultado, a decisão segue para a prorrogação, dividida em dois tempos de 15 minutos. Caso o campeão seja definido nas cobranças de pênaltis, a Albiceleste chega respaldada por um retrospecto amplamente favorável nesse tipo de disputa em Mundiais.

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    Argentina é a seleção com mais disputas de pênaltis na história da Copa

    A seleção argentina é a equipe que mais participou de disputas por pênaltis na história das Copas do Mundo. Desde a introdução do formato, em 1978, a Albiceleste esteve presente em sete decisões, número superior ao de qualquer outra seleção.

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    O retrospecto também é positivo. Das sete disputas, a Argentina venceu seis e perdeu apenas uma, alcançando um aproveitamento de aproximadamente 86%.

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    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    As classificações vieram diante de Iugoslávia e Itália, na Copa de 1990, Inglaterra, em 1998, Holanda, em 2014 e 2022, além da histórica vitória sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022.

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    A única eliminação argentina em disputas de pênaltis aconteceu nas quartas de final da Copa de 2006, diante da Alemanha.

    Brasil, França e Espanha aparecem logo atrás no ranking, com cinco disputas de pênaltis cada, enquanto Alemanha e Croácia mantêm 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro decisões.

    ➡️Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?

    Agora, diante da Inglaterra, a Argentina tenta transformar novamente seu histórico favorável nas cobranças em uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026.

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