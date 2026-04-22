Europeus vão à loucura com atuação de Rayan na Premier League: 'Coisa séria'

Na tarde desta quarta-feira (22), o Bournemouth empatou por 2 a 2 com o Leeds United, em jogo válido pela 34º rodada da Premier League. Nas redes sociais, a atuação de Rayan chamou muita atenção de torcedores ingleses.

continua após a publicidade

O jovem atacante brasileiro começou a partida no banco, mas foi acionado aos 20 minutos do segundo tempo e rapidamente correspondeu. Na reta final da partida, Rayan recebeu dentro da área e chutou de perna direita para marcar seu terceiro gol na competição.

➡️PC Oliveira aponta gigante prejudicado em jogo da Copa do Brasil

Nas redes, o nome do cria da Colina ficou em alta. Torcedores do Bournemouth exaltaram a atuação, enquanto rivais se incomodaram pelo clube não ter contratado o "Cometa". Veja os comentários sobre Rayan abaixo:

continua após a publicidade

Veja comentários sobre Rayan

Tradução sobre o jovem brasileiro: Que resultado terrível, eles tinham o jogo nas mãos e cederam o empate. Feliz por Rayan, mas o time não está ajudando a vencer.

Tradução sobre o atacante do Bournemouth: Rayan é coisa séria!

Tradução sobre o cria do Vasco: Só consigo rir de como o Bournemouth e o Brighton viram a necessidade de reforçar o elenco em janeiro e fizeram contratações impactantes (Rayan e Groß) Enquanto isso, com nossa melhor chance de sempre de Europa em jogo, nós apenas assinamos um adolescente e também decidimos que profundidade de elenco era superestimada.

continua após a publicidade

Tradução sobre o atacante brasileiro: Adoro como o Bournemouth tem talentos incríveis como Kroupi & Rayan, mas a expectativa não é que eles joguem em todos os jogos/minutos mas se eles fossem para um clube maior, os torcedores então quereriam que eles jogassem todos os minutos.

Tradução sobre o atacante: Rayan parecendo exatamente o jogador que se dizia que ele seria quando aparentemente o escotamos exaustivamente, mas permitimos que o Bournemouth entrasse para contratá-lo sem contestação. Clube de futebol exasperante.

🤑 Aposte em gols da Copa do Brasil e de outros campeonatos espalhados pelo mundo! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas