Time de Rayan anuncia novo treinador para próxima temporada

O Bournemouth, do brasileiro Rayan, anunciou a contratação do técnico alemão Marco Rose como novo treinador da equipe. O acordo prevê contrato de três anos, com início após o encerramento da temporada 2025/26, quando Andoni Iraola deixará o comando do clube inglês após o término do seu contrato.

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A oficialização ocorre após o próprio Bournemouth comunicar, na semana passada, que Iraola não permanecerá no cargo ao fim da atual temporada. Segundo o clube, o foco imediato segue na reta final da competição, na qual a equipe mantém uma sequência de 13 partidas sem derrota.

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— O AFC Bournemouth tem o prazer de confirmar a nomeação de Marco Rose como o novo treinador do clube, com um contrato de três anos que terá início após o término da temporada 2025/26. O foco imediato do clube permanece em terminar a temporada atual da melhor maneira possível, e tanto os jogadores quanto a comissão técnica continuam demonstrando total comprometimento em alcançar resultados positivos e consolidar a atual sequência de 13 jogos invictos — informou o clube em comunicado.

Perfil de Marco Rose

Marco Rose, de 49 anos, estava sem clube desde março de 2025, quando deixou o RB Leipzig. Esta será a primeira experiência do treinador no futebol inglês. Ao longo da carreira, ele comandou equipes como Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e o próprio Leipzig.

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Durante sua trajetória, Rose conquistou títulos nacionais, incluindo a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha com o RB Leipzig, além de competições na Áustria com o Salzburg. O treinador também trabalhou com jogadores como Erling Haaland, Jude Bellingham e Dominik Szoboszlai.

Marco Rose foi treinador do RB Leipzig (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Temporada do Bournemouth

O Bournemouth ocupa atualmente a oitava posição na Premier League, disputa vaga em competições europeias e conta com os brasileiros Rayan e Evanilson. A equipe do sul da Inglaterra registrou resultados expressivos na temporada, como a vitória sobre o Arsenal, Liverpool e Tottenham. Com a mudança no comando técnico, o clube inicia planejamento para a próxima temporada, com a expectativa de manter o desempenho competitivo.

Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

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