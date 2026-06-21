Vampeta expõe opinião de Ronaldo e Romário sobre jogador da Seleção: 'Perigoso' Atleta tem sido destaque da campanha na Copa do Mundo de 2026

O ex-jogador Vampeta expôs uma opinião de Ronaldo e Romário sobre o atacante Vinícius Jr. Durante a programação da rádio Jovem Pan, deste domingo (21), o pentacampeão mundial afirmou que os jogadores históricos da Seleção Brasileira gostam do camisa 7.

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Conforme relatado pelo ex-jogador, o posicionamento de Ronaldo e Romário teria acontecido em um grupo de campeões mundiais com o Brasil. Vampeta contou que os antigos atacantes colocaram Vini Jr como o principal jogador da equipe de Carlo Ancelotti.

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— Ontem a noite, estava conversando com Ronaldo e Romário. Os dois falaram que o Vini Jr é o melhor jogador da Seleção. Que é o mais perigoso. Isso em um papo normal de grupo. Foi natural. E os dois concordaram com isso — iniciou o ex-jogador, antes de completar e abordar a cobrança em cime dos jogadores.

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— Quando se cobra do Raphinha, Vinícius Jr, Paquetá e Bruno Guimarães, é porque a gente sabe que eles podem dar mais. A gente vê o que eles fazem nos clubes. Então, cobramos dos que a gente vê potencial. O Brasil é a seleção que tem mais título na história da Copa do Mundo — concluiu.

Vini Jr na Copa do Mundo

O camisa 7 da Seleção Brasileira tem sido o principal destaque dentro de campo neste torneio. Vini Jr foi eleito o melhor jogador das duas partidas disputadas pelo Brasil.

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A primeira, o empate contra o Marrocos, o atacante foi o autor do gol do empate brasileiro. Na vitória diante o Haiti, ele voltou a marcar, mas desta vez, também de uma assistência para um dos gols de Matheus Cunha.

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