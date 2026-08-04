Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'
Comentarista criticou o posicionamento do atual comandante com a base tricolor
O empate sem gols entre Fluminense e Vasco, pelo Brasileirão, segue repercutindo fora das quatro linhas. Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía foi alvo de vaias e xingamentos da torcida tricolor no Maracanã. O desempenho da equipe, que ainda não convenceu desde o retorno da Copa do Mundo, voltou a ser tema de debate nas redes sociais.
Quem comentou o momento vivido pelo treinador foi o ex-volante Felipe Melo. Hoje comentarista, o ex-jogador afirmou que não tem simpatia por Zubeldía por conta de episódios que, segundo ele, presenciou envolvendo atletas das categorias de base do Fluminense, incluindo o próprio filho. Apesar das críticas pessoais, Felipe elogiou a capacidade do técnico e avaliou que o trabalho pode ter chegado ao limite.
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Zubeldía criticado por Felipe Melo
O ex-jogador do Fluminense destacou o momento ruim vivido pelo comandante e apontou alguns episódios com a base do clube carioca:
- Vi que o Zubeldía foi xingado quando terminou o jogo. Vi que ele também saiu vaiado. Sobre o Zubeldía, eu sempre falei que, apesar de não ter a mínima simpatia por ele, por tudo o que fez e que eu presenciei fazendo com a base do Fluminense, eu o considero um bom treinador - apontou Felipe Melo.
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Na sequência, o ex-jogador detalhou o motivo da falta de afinidade com o comandante tricolor e evidenciou o tratamento negativo dado ao seu filho durante o período de base pelo clube carioca:
- Dentre esses jogadores da base estava o meu próprio filho. Ele não deixava o meu filho treinar junto com outros garotos da base. Treinar com o profissional? O garoto é profissional e não podia nem treinar com o profissional - adicionou o comentarista.
Atletas do Fluminense gostam do trabalho atual
Apesar das críticas, Felipe Melo voltou a destacar que considera Zubeldía um técnico qualificado e revelou conversas com jogadores do elenco do Fluminense. O ex-jogador apontou que os atletas do clube gostam do atual comandante.
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