Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'

Comentarista criticou o posicionamento do atual comandante com a base tricolor

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/08/2026 10:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Atitude de Zubeldía com jogadores da base é criticada por ex-jogador
Atitude de Zubeldía com jogadores da base é criticada por ex-jogador (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O empate sem gols entre Fluminense e Vasco, pelo Brasileirão, segue repercutindo fora das quatro linhas. Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía foi alvo de vaias e xingamentos da torcida tricolor no Maracanã. O desempenho da equipe, que ainda não convenceu desde o retorno da Copa do Mundo, voltou a ser tema de debate nas redes sociais.

Quem comentou o momento vivido pelo treinador foi o ex-volante Felipe Melo. Hoje comentarista, o ex-jogador afirmou que não tem simpatia por Zubeldía por conta de episódios que, segundo ele, presenciou envolvendo atletas das categorias de base do Fluminense, incluindo o próprio filho. Apesar das críticas pessoais, Felipe elogiou a capacidade do técnico e avaliou que o trabalho pode ter chegado ao limite.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Felipe Melo utilizou as redes para criticar o atual comandante do Fluminense (Foto: Reprodução)
Felipe Melo utilizou as redes para criticar o atual comandante do Fluminense (Foto: Reprodução)

Zubeldía criticado por Felipe Melo

O ex-jogador do Fluminense destacou o momento ruim vivido pelo comandante e apontou alguns episódios com a base do clube carioca:

- Vi que o Zubeldía foi xingado quando terminou o jogo. Vi que ele também saiu vaiado. Sobre o Zubeldía, eu sempre falei que, apesar de não ter a mínima simpatia por ele, por tudo o que fez e que eu presenciei fazendo com a base do Fluminense, eu o considero um bom treinador - apontou Felipe Melo.

Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid

Na sequência, o ex-jogador detalhou o motivo da falta de afinidade com o comandante tricolor e evidenciou o tratamento negativo dado ao seu filho durante o período de base pelo clube carioca:

continua após a publicidade

- Dentre esses jogadores da base estava o meu próprio filho. Ele não deixava o meu filho treinar junto com outros garotos da base. Treinar com o profissional? O garoto é profissional e não podia nem treinar com o profissional - adicionou o comentarista.

Atletas do Fluminense gostam do trabalho atual

Apesar das críticas, Felipe Melo voltou a destacar que considera Zubeldía um técnico qualificado e revelou conversas com jogadores do elenco do Fluminense. O ex-jogador apontou que os atletas do clube gostam do atual comandante.

continua após a publicidade

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Especialista em futebol faz crítica a nota de clube carioca (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Fora de Campo

PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'

Há 46 minutos
Neymar Pai

Fora de Campo

Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'

Há 11 horas
Neymar Pai

Fora de Campo

Pai de Neymar analisa fala de Cuca: 'Talvez tenha sido infeliz'

Há 12 horas
Romário disparou sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães

Fora de Campo

Romário tenta reverter penhora de valores a receber da CazéTV

Há 14 horas
Neymar durante leilão do seu instituto em 2024

Fora de Campo

Leilão do Instituto Neymar Jr acontece nesta segunda (3)

Há 15 horas
Em sua estreia pelo Olímpia, Tim Payne marcou um gol (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Sensação da Copa, atleta marca em sua estreia por novo time

Há 15 horas
Mais LANCE!
Casimiro mão na cabeça com fundo com camisas

Ator processa Casimiro e CazéTV por danos morais; entenda

Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Vasco x Fluminense lidera audiência na Copa do Brasil

Jungle Fight

Semifinais do 'Fight do Milhão' garantem à TV Globo a maior audiência da temporada

Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Neto questiona Memphis sobre volta ao Corinthians: 'Por que não veio antes?'

Premier League - Taça

Uniforme de clube da Premier League chama atenção: 'Mais Flamengo'

logo da jovem pan em vermelho

Jovem Pan fecha acordo para transmitir campeonato europeu

Memphis Depay em partida do Corinthians na Libertadores

Presidente de clube do Brasileirão ironiza renovação de Memphis e viraliza

Com o triunfo, os colorados dependem apenas do empate no jogo de volta (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Fala de Marcelo Paz sobre arbitragem em Internacional x Corinthians repercute

Breno Bidon é cercado por Carbonero e Bruno Henrique no duelo entre Corinthians e Inter

Comentarista provoca Corinthians após derrota para o Inter: 'A vaca deitou'

Hugo Souza em ação durante Internacional x Corinthians

Dublagem flagra denúncia de Hugo Souza em Internacional x Corinthians

Jimmy Butler, da NBA, durante truque de mágica em suas férias

Susto de Jimmy Butler com cobra volta a viralizar nas redes sociais

Neymar comenta ausência de ídolos brasileiros em lista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar cobra ausência de brasileiros em lista no Instagram

Goleiro Vozinha em sua chegada ao Chile para se apresentar ao Colo-Colo

Vozinha desembarca para se apresentar no Colo-Colo e viraliza: 'Impressionante'

Nunca houve confirmação de nenhum lado sobre um possível romance (Foto: Reprodução)

Post de Poatan com música de término agita rumores com Lívia Andrade