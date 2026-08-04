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Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'

Jogador do Rubro-Negro movimentou as redes sociais

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 11:58
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Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional
Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

O Flamengo volta a campo no domingo (9) para enfrentar o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às vésperas do confronto, o meia Arrascaeta realizou uma publicação nas redes sociais que agitou os torcedores do clube carioca.

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Nesta terça-feira (4), o craque uruguaio veio a público para pedir ajuda dos torcedores do Flamengo para a próxima partida. Arrascaeta chegou a citar a importância de um recomeço para o momento decisivo da temporada de 2026 e, de forma indireta, pediu um Maracanã lotado para o próximo compromisso.

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— Domingo um novo começo. Maraca preciso de você — publicou o camisa 10 do clube carioca no X, antigo Twitter.

O posicionamento do jogador viralizou entre os torcedores do Flamengo, que invadiram a publicação para interagir com o uruguaio. Veja a repercussão abaixo:

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Momento decisivo para o Flamengo

O clube carioca vive nesta semana um momento crucial para a temporada de 2026. Atualmente, a equipe do técnico Leonardo Jardim está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, oito pontos atrás do Palmeiras.

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O cenário faz a partida contra o Vitória ser decisiva para as pretensões de título do torneio nacional para o Flamengo. Além disso, o time carioca vive na próxima semana o primeiro confronto contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de ida está marcada para a próxima quarta-feira (12), no Mineirão.

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