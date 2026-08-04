Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos' Jogador do Rubro-Negro movimentou as redes sociais

O Flamengo volta a campo no domingo (9) para enfrentar o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às vésperas do confronto, o meia Arrascaeta realizou uma publicação nas redes sociais que agitou os torcedores do clube carioca.

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Nesta terça-feira (4), o craque uruguaio veio a público para pedir ajuda dos torcedores do Flamengo para a próxima partida. Arrascaeta chegou a citar a importância de um recomeço para o momento decisivo da temporada de 2026 e, de forma indireta, pediu um Maracanã lotado para o próximo compromisso.

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— Domingo um novo começo. Maraca preciso de você — publicou o camisa 10 do clube carioca no X, antigo Twitter.

O posicionamento do jogador viralizou entre os torcedores do Flamengo, que invadiram a publicação para interagir com o uruguaio. Veja a repercussão abaixo:

Vamos Craque coloca vontade dentro de campo , você consegue você conhece o enredo carrega nos pra mais títulos precisamos de você também 👏🏾👊🏾 É hora de acorda , começou a temporada pra valer agora é erro zero. — Rollins CrF (@BigManForever27) August 4, 2026

Te amo ídolo, se você fala a gente obedece — darlin (@d_kiramman) August 4, 2026

Estarei de longe na torcida, VAMOS!!! — Yuri Carlos (@YuriCarlosCRF) August 4, 2026

Meu parceiro, você é a luz criativa desse time. Nunca mais se machuque! 🙏🏾 — Nove Bolado (@9boladoTH) August 4, 2026

Bora meu 10! ❤️🖤 — sabrina (@sabriinassz) August 4, 2026

Vamos ídolo, tá na hora de virar a chave. Pelo penta e pelo deca 🔴⚫️ — Filhão (@joao_gui8807) August 4, 2026

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Momento decisivo para o Flamengo

O clube carioca vive nesta semana um momento crucial para a temporada de 2026. Atualmente, a equipe do técnico Leonardo Jardim está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, oito pontos atrás do Palmeiras.

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O cenário faz a partida contra o Vitória ser decisiva para as pretensões de título do torneio nacional para o Flamengo. Além disso, o time carioca vive na próxima semana o primeiro confronto contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de ida está marcada para a próxima quarta-feira (12), no Mineirão.

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