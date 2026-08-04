Publicação de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Vamos'
Jogador do Rubro-Negro movimentou as redes sociais
O Flamengo volta a campo no domingo (9) para enfrentar o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às vésperas do confronto, o meia Arrascaeta realizou uma publicação nas redes sociais que agitou os torcedores do clube carioca.
➡️ José Boto é realista sobre Almada no Flamengo: 'Não entraremos em leilões'
Nesta terça-feira (4), o craque uruguaio veio a público para pedir ajuda dos torcedores do Flamengo para a próxima partida. Arrascaeta chegou a citar a importância de um recomeço para o momento decisivo da temporada de 2026 e, de forma indireta, pediu um Maracanã lotado para o próximo compromisso.
➡️ José Boto admite outras opções e aumenta expectativa por Luiz Henrique no Flamengo
— Domingo um novo começo. Maraca preciso de você — publicou o camisa 10 do clube carioca no X, antigo Twitter.
O posicionamento do jogador viralizou entre os torcedores do Flamengo, que invadiram a publicação para interagir com o uruguaio. Veja a repercussão abaixo:
Vamos Craque coloca vontade dentro de campo , você consegue você conhece o enredo carrega nos pra mais títulos precisamos de você também 👏🏾👊🏾 É hora de acorda , começou a temporada pra valer agora é erro zero.— Rollins CrF (@BigManForever27) August 4, 2026
Te amo ídolo, se você fala a gente obedece— darlin (@d_kiramman) August 4, 2026
Estarei de longe na torcida, VAMOS!!!— Yuri Carlos (@YuriCarlosCRF) August 4, 2026
Meu parceiro, você é a luz criativa desse time. Nunca mais se machuque! 🙏🏾— Nove Bolado (@9boladoTH) August 4, 2026
Bora meu 10! ❤️🖤— sabrina (@sabriinassz) August 4, 2026
Vamos ídolo, tá na hora de virar a chave. Pelo penta e pelo deca 🔴⚫️— Filhão (@joao_gui8807) August 4, 2026
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Momento decisivo para o Flamengo
O clube carioca vive nesta semana um momento crucial para a temporada de 2026. Atualmente, a equipe do técnico Leonardo Jardim está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, oito pontos atrás do Palmeiras.
O cenário faz a partida contra o Vitória ser decisiva para as pretensões de título do torneio nacional para o Flamengo. Além disso, o time carioca vive na próxima semana o primeiro confronto contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de ida está marcada para a próxima quarta-feira (12), no Mineirão.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Fora de Campo
Ex-Fluminense dispara sobre Zubeldía: 'Não tenho simpatia'Há 1 hora
Fora de Campo
PVC detona nota do Flamengo sobre o VAR: 'Não é sobre'Há 2 horas
Fora de Campo
Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'Há 13 horas
Fora de Campo
Pai de Neymar analisa fala de Cuca: 'Talvez tenha sido infeliz'Há 14 horas
Fora de Campo
Romário tenta reverter penhora de valores a receber da CazéTVHá 16 horas
Fora de Campo
Leilão do Instituto Neymar Jr acontece nesta segunda (3)Há 16 horas
Mais LANCE!