Gesto de Endrick com esposa em Brasil x Haiti viraliza: 'Criado em laboratório' Jogador fez estreia em Copas do Mundo na última sexta-feira (19)

O atacante Endrick cumprimentou a esposa, Gabriely, com um beijo ao fim da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo, em cena que circulou pelas redes sociais. O momento aconteceu logo após o apito final, com o jogador indo diretamente ao encontro da companheira para comemorar sua estreia na competição.

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A ida de Endrick ao encontro de Gabriely ganhou repercussão nas plataformas digitais, especialmente pelo contexto pessoal do casal. Em abril deste ano, os dois anunciaram que esperam um menino. O namoro foi assumido em outubro de 2023 e o casamento ocorreu em 2024.

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Em campo, o atacante entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos. A seleção enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), em Miami. Os escoceses ocupam a terceira posição, com três pontos. Veja a reação da atitude de Endrick abaixo:

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Endrick foi criado em laboratório, não é possível



só isso explica alguém ser tão perfeito assim https://t.co/zm3PDPaASK — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 21, 2026

Seja o endrick:



> Case com 18 anos

> Faça um filhos aos 19 anos

> Não viva na putaria

> Não traia a esposa

> Seja responsável e comprometido

> Não saia nenhuma fofoca em seu nome

> Não faça parte do grupo. https://t.co/KGrvGfrjRS — The Fisherman | 🥩🇨🇱 (@Thefishermanm) June 21, 2026

O Endrick é o cara mais apaixonado da seleção, o jeitinho que ele olha pra esposa me encanta!✨️🥹 pic.twitter.com/EWgU3O4MbC — Mauricio Leite #VAI CORINTHIANS (@MauricioLeite89) June 20, 2026

Como foi Brasil x Haiti?

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.