A esposa do zagueiro Juan Freytes, do Fluminense, postou uma foto em sua conta no Instagram na qual a bandeira do Independiente Rivadavia, rival do Tricolor na Libertadores, estava presente. Magali Garay fez a postagem antes da partida entre as equipes na noite da última quarta-feira (15), na qual o clube carioca saiu derrotado por 2 a 1 no Maracanã.

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A torcida do time argentino veio em peso ao Brasil para acompanhar a primeira partida internacional da história do clube e lotou o setor visitante do Estádio Jornalista Mário Filho. Na tarde que antecedeu o confronto, os torcedores se reuniram em uma praia do Rio de Janeiro, e Magali Garay estava entre eles, cercada por camisas e uma bandeira do clube.

O zagueiro Juan Freytes, marido de Magali, teve passagem pelo Independiente Rivadavia entre o fim de 2021 e o fim de 2022. O defensor disputou 58 partidas e não marcou nem deu assistências.

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Veja a foto:

A imagem foi compartilhada antes da derrota do Fluminense para o Independiente Rivadavia (Foto: Reprodução/magui_garay)

A reportagem do Lance! procurou o Fluminense, que preferiu não se posicionar sobre o caso.

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Como foi a derrota do Fluminense para o Rivadavia?

O Fluminense começou a partida com intensidade no Maracanã e rapidamente transformou o volume em vantagem. Apostando nas jogadas pelo lado direito, o Tricolor criou as primeiras chances com Castillo e Canobbio, até abrir o placar aos nove minutos: Savarino cruzou na medida para Guilherme Arana, que dominou e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Mesmo após o gol, a equipe seguiu pressionando e quase ampliou aos 20, quando Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após boa defesa de Bolcato em chute de Savarino.

A partir da metade do primeiro tempo, porém, o cenário mudou. O Independiente Rivadavia passou a encaixar melhor os contra-ataques e começou a explorar a principal fragilidade tricolor: a bola aérea. Depois de algumas investidas perigosas, os argentinos chegaram ao empate aos 36 minutos. Em cobrança de falta levantada na área, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar, e Sartori apareceu para completar de cabeça. O gol esfriou o time da casa, que ainda tentou responder em finalizações de média distância, mas foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou retomar o controle, mas foi surpreendido logo aos seis minutos em um lance caótico. Após uma sequência de erros defensivos, incluindo falhas de Fábio e da linha de defesa, a bola sobrou para Arce, que aproveitou o gol aberto para virar o jogo para o Independiente Rivadavia. O gol abalou o Tricolor, que passou a encontrar dificuldades para construir jogadas e viu a equipe argentina crescer na partida, ameaçando em contra-ataques e bolas paradas.

Somente na reta final o Fluminense voltou a pressionar de forma mais consistente, impulsionado pelas entradas ofensivas e pelo desgaste do adversário. Savarino obrigou Bolcato a fazer grande defesa em chute de fora da área, enquanto John Kennedy teve a melhor chance ao cabecear firme, mas para fora. Nos acréscimos, o time partiu para o abafa, acumulando cruzamentos e finalizações, mas esbarrou na defesa argentina e na falta de precisão. Sob protestos da torcida, que chamou o time de "sem vergonha", o Tricolor não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no Maracanã.

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