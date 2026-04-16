A derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, escancarou uma virada brusca no ambiente do Fluminense. Em um intervalo de apenas 12 dias, o time saiu de destaque pelo desempenho e candidato às principais competições para um cenário de cobrança intensa, marcado por vaias e protestos da torcida cantando: "time sem vergonha".

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O ponto partida da análise é o jogo contra o Corinthians. O Fluminense venceu o Timão por 3 a 1 no Maracanã a garantiu uma sequência recorde como mandante no Brasileirão. Mais que isso, o Tricolor foi dominante e despontou de vez como candidato ao título do Campeonato.

Fluminense x Coritiba

A ladeira começa a descer no empate com o Coritiba, fora de casa, no dia 4 de abril. Até então, o Tricolor vivia o bom momento e acumulava elogios nas mesas redondas pelo futebol apresentado. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O resultado por si só, talvez não fosse suficiente para começar os questionamento. Mas a forma como ele aconteceu levantou problemas.

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O Fluminense não entrou em campo com o time 100% titular. Mesmo assim, tinha bom desempenho até ter a polêmica anulação do gol de Serna. Depois desse lance, o time ruiu e não conseguiu se impor contra o Coxa, que abriu o placar.

Venezuela

A decisão de poupar parte dos titulares, visando a estreia na Libertadores, condicionou duas partidas de uma vez só. Ao mesmo tem que devia vencer o Coritiba com uma formação ainda competitiva, o time precisava vencer e convencer contra o Deportivo La Guaira na Venezuela. A partida da estreia da Libertadores era a mais acessível para o Tricolor vencer fora de casa.

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No entanto, o desempenho na Venezuela frustrou. O Fluminense teve dificuldades para se impor e ficou no empate sem gols contra um adversário tecnicamente inferior.

Adiamento do Fla-Flu

Na volta ao Brasil, o ambiente se deteriorou ainda mais com a polêmica envolvendo o adiamento do clássico contra o Flamengo. A mudança da partida de sábado para domingo, após pedido rubro-negro, foi aceita pelo Fluminense e gerou forte reação negativa entre torcedores. A decisão, vista como prejudicial ao planejamento esportivo e ao torcedor, ampliou o desgaste fora de campo.

Dentro das quatro linhas, o cenário não melhorou. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1 no Fla-Flu, em atuação irregular, e ainda perdeu tempo de recuperação antes do compromisso seguinte pela Libertadores.

Maracanazzo

A sequência culminou na derrota para o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (15), 12 dias depois do jogo contra o Coritiba. O resultado na Libertadores encerrou uma invencibilidade de cinco anos do clube como mandante na competição. Mais uma vez, o time começou bem, se impôs contra um adversário qualificado e abriu o placar. Porém, após falha de Freytes, que afastou de cabeça para o meio da área, os argentinos empatara, e o Fluminense ruiu novamente.

No segundo tempo, aos cinco minutos, o Tricolor tomou a virada. A partir dali, o time foi tomada pela ansiedade e necessidade de responder à pressão vivia pelo momento e pelas partidas anteriores. No fim, vaias, gritos de "time se vergonha" e terceira colocação do grupo, fora da zona de classificação.

— Entramos em um período de 10, 15 minutos de desespero, e isso acabou jogando contra a gente. Precisamos voltar a ter ordem, voltar a jogar com segurança com a bola, porque temos um bom time e os resultados vão aparecer. Há pouco tempo, uma semana ou dez dias atrás, diziam que éramos uma das equipes que melhor jogavam. Agora parece que está tudo errado. Claro que, em termos de resultado, é um momento ruim, muito ruim, mas também precisamos recuperar essa memória e essa confiança. Temos que reagir rápido. Já temos outro jogo no domingo, depois na quinta, e assim por diante. O caminho é trabalhar e voltar a fazer aquilo que vínhamos fazendo bem. Assim é o futebol. Há dez dias éramos os melhores — disse Zubeldía em coletiva.

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Jogadores do Independiente Rivadavia comemoram gol no Fluminense (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O que vem por aí?

Com o resultado, o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos. O próximo confronto é pelo Brasileirão, contra o Santos, no domingo (19), na Vila Belmiro.

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