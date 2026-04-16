A derrota de virada do Fluminense por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores, repercutiu fortemente na imprensa argentina, que celebrou o resultado como um feito histórico.

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Estreante na competição continental e vivendo sua primeira experiência internacional em jogos oficiais, o clube de Mendoza surpreendeu ao bater o Tricolor carioca em pleno estádio do Maracanã — palco de algumas das maiores partidas da história do futebol sul-americano.

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O jornal argentino Olé classificou a vitória como um novo "Maracanazo", expressão que vem da final da Copa do Mundo de 1950, quando a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para o Uruguai, diante de mais de 170 mil torcedores, em um resultado considerado uma das maiores tragédias esportivas da história do país.

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Já o canal TyC Sports também destacou a atuação do Independiente Rivadavia, classificando o triunfo como "histórico" e reforçando o impacto simbólico da vitória no Maracanã.

Veja como a imprensa argentina destacou a derrota do Fluminense

Tyc Sports, jornal argentino, classificou a derrota do FLuminense para o Rivadavia como 'Maracanazo histórico' (Foto: Reprodução)

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Com o resultado, o Independiente Rivadavia chegou a seis pontos e assumiu a liderança do Grupo C. O Fluminense, com apenas um ponto, ocupa a terceira colocação e vê crescer a necessidade de reação nas próximas rodadas da Libertadores.