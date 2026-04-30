ESPN lança terceira temporada de série da Premier League

O próximo sábado (2) marca a estreia da terceira temporada de "Encontros Premier League", série da ESPN e Disney+ que consiste em entrevistas com craques e figuras importantes do Campeonato Inglês.

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Apresentada por Gilberto Silva, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira e ídolo do Arsenal, com coprodução da própria Premier League, a nova edição contará com cinco episódios inéditos que serão lançados todos os sábados. Em entrevistas exclusivas com alguns dos principais nomes do futebol inglês, você confere histórias, bastidores e momentos descontraídos fora das quatro linhas.

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Ao longo da temporada, o programa conversa com 12 jogadores da Premier League. Entre eles, seis atletas presentes na mais recente convocação da Seleção Brasileira anunciada por Carlo Ancelotti. Somando as três temporadas da produção, Encontros Premier League já reuniu entrevistas com 11 jogadores convocados pelo treinador italiano.

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Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Quem participa dos episódios?

Nesta temporada, Gilberto Silva visita clubes e encontra grandes personagens da competição em conversas leves e exclusivas. Os episódios trazem participações de nomes como Estevão, João Pedro, Andrey Santos, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Virgil van Dijk, Murillo, Morato, Igor Jesus e Igor Thiago.

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