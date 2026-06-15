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Por que alguns jogos da Copa do Mundo estão começando atrasados?

Média de atraso para início dos jogos foi de três minutos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/06/2026 11:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Copa do Mundo registrou atrasos sistemáticos no início das partidas. De acordo com um levantamento da BBC, praticamente todos os jogos disputados até agora não começaram no horário oficial estabelecido pela Fifa. A partida de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, teve o pontapé inicial seis minutos após o previsto.

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    • Os atrasos variam de alguns segundos a seis minutos. A emissora britânica calculou que a média dos atrasos nos jogos realizados até o domingo de estreia ficou em torno de três minutos. O confronto entre Haiti e Escócia apresentou um atraso de 2 minutos e 42 segundos. Brasil e Marrocos começaram a partida 4 minutos e 27 segundos depois do horário programado. Catar e Suíça iniciaram o jogo com 4 minutos e 53 segundos de atraso.

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    Portal norte-americano registra atrasos em início de partidas da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Portal norte-americano registra atrasos em início de partidas da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Novos protocolos e cerimônias ampliam tempo pré-jogo na Copa do Mundo

    A Fifa não divulgou explicação oficial sobre os atrasos. Algumas razões começam a ser identificadas nos bastidores do torneio. O novo protocolo estabelecido para a execução dos hinos nacionais é uma das causas. A cerimônia passou a incluir todos os 26 jogadores relacionados por cada seleção. Nas edições anteriores, apenas os 11 titulares participavam. Grandes bandeiras também são exibidas no gramado antes do início das partidas.

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    A mudança no protocolo já gerou complicações práticas. Os jogadores do Haiti chegaram ao gramado com aproximadamente um minuto e meio de atraso antes da partida contra a Escócia, segundo a BBC. Funcionários da Fifa precisaram acelerar o procedimento para evitar um atraso ainda maior. As elaboradas cerimônias de abertura realizadas nos jogos dos países-sede representam outro fator. México, Estados Unidos e Canadá prepararam apresentações especiais antes de suas partidas inaugurais.

    Uma terceira explicação vem ganhando força: a influência das transmissões de televisão nos Estados Unidos. Nos esportes americanos, atrasos em relação ao horário oficial são relativamente comuns. Jogos da NBANFL e MLB frequentemente começam alguns minutos depois do previsto para acomodar blocos comerciais e ajustes de transmissão.

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    The Athletic reportou que uma pausa para hidratação durante a partida entre México e África do Sul foi prolongada em cerca de 40 segundos. A Fox Sports, principal emissora da competição nos Estados Unidos, ainda não havia encerrado seu intervalo comercial.

    Os torcedores já se acostumaram a ver partidas da Copa do Mundo ultrapassarem facilmente os 100 minutos de duração. Entre pausas para hidratação, longos acréscimos e revisões do VAR, o relógio ganhou um papel ainda mais relevante nesta edição do torneio.

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