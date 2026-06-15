Traição entre De Bruyne e Courtois causou tensão na Bélgica durante Copa do Mundo Jogadores são titulares da Seleção Belga em 2026

O meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City, e o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, se envolveram em um caso amoroso que dividiu o elenco da seleção belga. O episódio ocorreu em 2013 e envolveu Caroline Lijnen, namorada de De Bruyne na época. As consequências do incidente afetaram a convivência entre os atletas até a Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

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De Bruyne e Courtois pertenciam à mesma geração de jogadores belgas. Ambos se conheceram no Chelsea e ingressaram na seleção nacional praticamente no mesmo período. O envolvimento de Courtois com a namorada de De Bruyne alterou completamente a relação entre os dois atletas, inclusive na Copa do Mundo de 2018, quando a Bélgica eliminou o Brasil.

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Caroline Lijnen viajou para a capital espanhola em 2013 acompanhada de amigos. Durante a estadia, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madri por empréstimo do Chelsea. Os dois se envolveram romanticamente.

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Caroline revelou em entrevista ao Story Magazine, da Bélgica, que seu envolvimento com o goleiro ocorreu após uma traição de De Bruyne. O meio-campista havia se relacionado com a melhor amiga dela no verão de 2012, um ano antes do episódio em Madri.

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- Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão - afirmou Caroline.

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Caroline justificou seu envolvimento com o goleiro. "Kevin me enganou e eu pensei: 'por que nao devo fazer o mesmo?'", complementou Caroline, confirmando o caso com Courtois.

O jornal inglês Daily Mail publicou reportagem citando uma fonte da seleção belga. A fonte afirmou, anos depois, que ambos os jogadores superaram o caso e chegaram a se divertir com a história. Outras fontes sustentaram que a relação entre os dois ficou comprometida após o episódio, inclusive na Copa do Mundo.

As tensões decorrentes do episódio se manifestaram publicamente durante o Mundial do Qatar. A Bélgica perdeu por 2 a 0 para o Marrocos pela segunda rodada da competição.

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O zagueiro Jan Vertonghen, de 35 anos, reagiu a declarações de De Bruyne e Eden Hazard sobre o elenco. De Bruyne havia afirmado que a Bélgica possuía uma seleção envelhecida, com poucas chances de vencer a Copa do Mundo em 2022. Hazard identificou uma defesa mais lenta após a vitória sobre o Canadá na estreia.

A Bélgica se classificou para uma semifinal de Copa do Mundo pela segunda vez na história em 2022 (Foto: AFP)

Vertonghen ironizou essas falas em entrevista pós-jogo ao jornal belga Sporza. "Muitas coisas estão passando pela minha cabeça que eu não deveria dizer, ou pelo menos não fora do vestiário. Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos, não é? Sempre será falado algo assim", disse o veterano na zona mista.

A Bélgica foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.. A seleção encerrou sua participação no torneio sem avançar às oitavas de final.