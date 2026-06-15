logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Traição entre De Bruyne e Courtois causou tensão na Bélgica durante Copa do Mundo

Jogadores são titulares da Seleção Belga em 2026

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 18:07
Favorite o Lance! no Google
Lua de mel de Courtois
Courtois e Caroline, ex-namorada de De Bruyne (Foto: Reprodução)

O meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City, e o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, se envolveram em um caso amoroso que dividiu o elenco da seleção belga. O episódio ocorreu em 2013 e envolveu Caroline Lijnen, namorada de De Bruyne na época. As consequências do incidente afetaram a convivência entre os atletas até a Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

continua após a publicidade
  • Seleção da Espanha jogou contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Atuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: ‘Insulto’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Espanhóis reagem ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: ‘Ridículo’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Goleiro Vozinha e Dani Olmo durante Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Veja melhores momentos do empate histórico entre Espanha e Cabo Verde na Copa

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • De Bruyne e Courtois pertenciam à mesma geração de jogadores belgas. Ambos se conheceram no Chelsea e ingressaram na seleção nacional praticamente no mesmo período. O envolvimento de Courtois com a namorada de De Bruyne alterou completamente a relação entre os dois atletas, inclusive na Copa do Mundo de 2018, quando a Bélgica eliminou o Brasil.

    ➡️Atitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'

    Caroline Lijnen viajou para a capital espanhola em 2013 acompanhada de amigos. Durante a estadia, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madri por empréstimo do Chelsea. Os dois se envolveram romanticamente.

    continua após a publicidade

    Caroline revelou em entrevista ao Story Magazine, da Bélgica, que seu envolvimento com o goleiro ocorreu após uma traição de De Bruyne. O meio-campista havia se relacionado com a melhor amiga dela no verão de 2012, um ano antes do episódio em Madri.

    ➡️Europeus criticam titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'Inacreditável'

    - Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão - afirmou Caroline.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Caroline justificou seu envolvimento com o goleiro. "Kevin me enganou e eu pensei: 'por que nao devo fazer o mesmo?'", complementou Caroline, confirmando o caso com Courtois.

    O jornal inglês Daily Mail publicou reportagem citando uma fonte da seleção belga. A fonte afirmou, anos depois, que ambos os jogadores superaram o caso e chegaram a se divertir com a história. Outras fontes sustentaram que a relação entre os dois ficou comprometida após o episódio, inclusive na Copa do Mundo.

    As tensões decorrentes do episódio se manifestaram publicamente durante o Mundial do Qatar. A Bélgica perdeu por 2 a 0 para o Marrocos pela segunda rodada da competição.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    O zagueiro Jan Vertonghen, de 35 anos, reagiu a declarações de De Bruyne e Eden Hazard sobre o elenco. De Bruyne havia afirmado que a Bélgica possuía uma seleção envelhecida, com poucas chances de vencer a Copa do Mundo em 2022. Hazard identificou uma defesa mais lenta após a vitória sobre o Canadá na estreia.

    A Bélgica se classificou para uma semifinal de Copa do Mundo pela segunda vez na história (Foto: AFP)
    A Bélgica se classificou para uma semifinal de Copa do Mundo pela segunda vez na história em 2022 (Foto: AFP)

    Vertonghen ironizou essas falas em entrevista pós-jogo ao jornal belga Sporza. "Muitas coisas estão passando pela minha cabeça que eu não deveria dizer, ou pelo menos não fora do vestiário. Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos, não é? Sempre será falado algo assim", disse o veterano na zona mista.

    A Bélgica foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.. A seleção encerrou sua participação no torneio sem avançar às oitavas de final.

    Sugerida para você!

    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoRômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmicaHá 1 hora
    Seleção da Espanha jogou contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Fora de CampoAtuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: 'Insulto'Há 2 horas
    Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Fora de CampoEspanhóis reagem ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: 'Ridículo'Há 2 horas
    Goleiro Vozinha e Dani Olmo durante Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo
    Fora de CampoVeja melhores momentos do empate histórico entre Espanha e Cabo Verde na CopaHá 2 horas
    Lance! NegóciosDe Ryan Reynolds a Lucas Tylty: a tendência que leva celebridades e empresários ao futebolHá 2 horas
    Fora de CampoVozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da CopaHá 2 horas

    Mais LANCE!

    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Casimiro provoca Globo ao vivo em Espanha x Cabo Verde: 'Passa novela'
    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
    CazéTV divulga números históricos da transmissão de Brasil x Marrocos
    Jerry de Jong defendeu as cores do Heerenveen, da Holanda (Foto: Divulgação/Heerenveen)
    Morre ex-jogador da seleção holandesa; filho está na Copa do Mundo
    Galvão Bueno
    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'
    Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Jornal espanhol critica Cristiano Ronaldo antes da estreia de Portugal na Copa: 'Busca-se'
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Por que alguns jogos da Copa do Mundo estão começando atrasados?
    Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)
    Quem é Vozinha, goleiro de Cabo Verde tem nome em homenagem a ex-Botafogo
    Lamine Yamal e Inés Garcísa em festa do Barcelona
    Quem é a namorada de Yamal? Relembre os relacionamentos polêmicos do espanhol
    Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Europeus criticam titular da Seleção Brasileira na Copa: 'Inacreditável'
    Pascoal criticou dupla da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Pascoal perde a paciência com dupla da Seleção Brasileira: 'Aberração'
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Como assistir aos jogos da Copa do Mundo na CazéTV, Globo e SBT?