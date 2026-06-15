Espanhóis reagem ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: 'Ridículo' Zebra marcou esta segunda-feira (15) de Mundial

Cabo Verde fez história e empatou com a Espanha na Copa do Mundo, na tarde desta segunda-feira (15), no primeiro jogo de sua história na competição. O mundo ficou eufórico com o resultado, mas os espanhóis cuspiram marimbondos nas redes sociais.

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A poderosa seleção da Espanha, uma das favoritas ao título, pressionou, tentou de tudo, mas parou em grande atuação do goleiro Vozinha e empatou com Cabo Verde por 0 a 0 na Copa do Mundo. Na segunda rodada, no domingo (21), a Fúria voltará a campo às 13h para enfrentar a Arábia Saudita.

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Nas redes sociais, os espanhóis se revoltaram com o time e com o técnico De la Fuente pelo empate da Espanha com Cabo Verde na Copa. Veja os comentários abaixo:

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Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Veja comentários espanhós após empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

Que quieres hablar? Habla del entrenador. Gavi de extremo y fijando al lateral. Todo el rato estático en la línea. Por qué no hablas de la mierda de partido que ha hecho Fabián? O de lo mal que ha estado Merino al entrar. De La fuente es un inútil, tiene mucha suerte. — Mikel Sainz (@MikelSainz) June 15, 2026

Tradução do torcedor: Fala do treinador, Gavi de extremo e marcando lateral. Por que não fala da partida que fez Fabián? Ou da entrada péssima do Merino. De La Fuente é um inútil, teve muita sorte.

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A España hoy le hizo falta Punch, mucha creación de juego, mucha posesión, pero hay que cerrar las jugadas. Pésimo partido de Ferran Torres, muy desacertado de cara al marco. Luis De la fuente tiene que trabajar más en la profundidad de su equipo de cara al próximo partido — eidxn_ (@Eidan18500902) June 15, 2026

Tradução depois do resultado histórico de Cabo Verde na Copa do Mundo: Faltou vontade a Espanha. Muita criação de jogo, muita posse, mas tem que concluir as jogadas. Péssima partida de Ferran Torres. De la Fuente tem que trabalhar mais na profundidade de sua equipe.

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De la Fuente ha estado muy mal ,días así pasan pero lo hemos visto todos lentísimo en ajustes cuando el partido pedía otras cosas. El entrenador la ha cagado hoy esperemos que para el siguiente esté más inspirado — JJ Defensive Tackle (@jotanietonahm) June 15, 2026

Tradução do torcedor depois da zebra: De La Fuente tem estado muito mal. Dias assim acontecem mas vimos ele lento nos ajustes quando a partida pedia outra coisa. O treinador cagou hoje, esperamos que para os próximos esteja mais inspirado.

Oyes hablar a De la Fuente y parece que el partido ha sido un asedio, las dos ocasiones mas claras han sido en el ¡Primer tiempo! Vaya despropósito de planteamiento, renuncias a los extremos cuando han sido tu mejor arma encima contra un equipo con los 11 atrás. Ridículo. — Geremi Njitap (@Daalman) June 15, 2026

Tradução sobre o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: As situações mais claras de gol foram no primeiro tempo. Abriu mão dos extremos quando essa tem sido sua melhor arma contra uma equipe com 11 atrás. Ridiculo.

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