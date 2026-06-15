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Espanhóis reagem ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: 'Ridículo'

Zebra marcou esta segunda-feira (15) de Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 16:05
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Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Cabo Verde fez história e empatou com a Espanha na Copa do Mundo, na tarde desta segunda-feira (15), no primeiro jogo de sua história na competição. O mundo ficou eufórico com o resultado, mas os espanhóis cuspiram marimbondos nas redes sociais.

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    • A poderosa seleção da Espanha, uma das favoritas ao título, pressionou, tentou de tudo, mas parou em grande atuação do goleiro Vozinha e empatou com Cabo Verde por 0 a 0 na Copa do Mundo. Na segunda rodada, no domingo (21), a Fúria voltará a campo às 13h para enfrentar a Arábia Saudita. 

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    Nas redes sociais, os espanhóis se revoltaram com o time e com o técnico De la Fuente pelo empate da Espanha com Cabo Verde na Copa. Veja os comentários abaixo:

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    Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Veja comentários espanhós após empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Tradução do torcedor: Fala do treinador, Gavi de extremo e marcando lateral. Por que não fala da partida que fez Fabián? Ou da entrada péssima do Merino. De La Fuente é um inútil, teve muita sorte.

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    Tradução depois do resultado histórico de Cabo Verde na Copa do Mundo: Faltou vontade a Espanha. Muita criação de jogo, muita posse, mas tem que concluir as jogadas. Péssima partida de Ferran Torres. De la Fuente tem que trabalhar mais na profundidade de sua equipe.

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    Tradução do torcedor depois da zebra: De La Fuente tem estado muito mal. Dias assim acontecem mas vimos ele lento nos ajustes quando a partida pedia outra coisa. O treinador cagou hoje, esperamos que para os próximos esteja mais inspirado.

    Tradução sobre o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: As situações mais claras de gol foram no primeiro tempo. Abriu mão dos extremos quando essa tem sido sua melhor arma contra uma equipe com 11 atrás. Ridiculo.

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