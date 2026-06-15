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Ramon Abatti Abel vira assunto em Bélgica x Egito na Copa: 'Não deixa'

Partida terminou em empate

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 18:10
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Ramon Abatti Abel foi o responsável pela arbitragem em Bélgica e Egito na Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ramon Abatti Abel foi o responsável pela arbitragem em Bélgica e Egito na Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bélgica e Egito se enfrentaram segunda-feira (15) em jogo válido pelo Grupo G da Copa do Mundo, e o árbitro principal foi o brasileiro Ramon Abatti Abel. Além dele, os assistentes foram Danilo Martins e Rafael Alves. A partida terminou em 1x1, com gols de Enan Ashour para os egípcios e Mohamed Hany, contra, para os belgas.

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  • O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

    Trio brasileiro é escalado para Bélgica x Egito na Copa do Mundo

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    Após a arbitragem marcante de Wilton Pereira Sampaio no duelo entre México e África do Sul, que terminou com três cartões vermelhos, a exibição de Ramon Abatti Abel também gerou debate nas redes sociais.

    Confira alguns comentários de internautas:

    Ramon Abatti Abel foi o juiz principal de Bélgica e Egito na Copa do Mundo
    Ramon Abatti Abel apitou o empate entre Bélgica e Egito na Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Titular da Bélgica, Doku pode viver dilema com nascimento do filho durante a Copa

    O atacante da Bélgica, Jeremy Doku, pode viver um dilema durante a disputa da Copa do Mundo. Aos 24 anos, o jogador do Manchester City aguarda o nascimento de seu primeiro filho e pode precisar deixar a competição para acompanhar o parto.

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    A esposa de Doku, Shireen, tem previsão de dar à luz na segunda semana de julho, período em que o Mundial estará na fase de quartas de final. Caso a Bélgica avance até essa etapa, a seleção poderá ter que lidar com uma eventual ausência do atacante.

    Segundo a imprensa belga, a federação já trabalha em um plano logístico para permitir que o jogador viaje para acompanhar o nascimento do filho e retorne aos Estados Unidos a tempo de disputar uma possível sequência da competição.

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    Recentemente, Doku deixou claro que deseja estar presente em um momento tão importante de sua vida. Em entrevista, o atacante afirmou que pretende conciliar o compromisso familiar com a participação na Copa do Mundo:

    — É meu primeiro filho, então eu definitivamente gostaria de estar lá — afirmou Doku.

    Dentro de campo, Doku é uma das principais esperanças ofensivas da Bélgica para o Mundial. O atacante chega à competição após mais uma temporada regular pelo Manchester City. Mesmo alternando entre a condição de titular e reserva em alguns momentos, foi presença constante na equipe comandada por Pep Guardiola. Ao todo, o belga marcou oito gols e distribuiu 11 assistências em 47 partidas disputadas.

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