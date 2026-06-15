Atuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: 'Insulto' Jogo da Copa do Mundo terminou 0x0

A seleção da Espanha empatou com Cabo Verde na sua estreia na Copa do Mundo, e Ferran Torres, do Barcelona, foi duramente criticado por sua atuação. O duelo válido pelo Grupo H terminou em 0x0, sendo o primeiro jogo sem gols deste Mundial.

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A equipe comandada por Luis De La Fuente teve um total de 27 finalizações, mas nenhuma delas foi capaz de superar o goleiro cabo-verdiano Vozinha, que realizou diversas defesas importantes ao longo do confronto. O atacante Ferran Torres chegou a acertar a trave, mas o seu desempenho não agradou aos internautas e torcedores que acompanharam o jogo.

Veja alguns comentários:

Repito que mi opinión como culer de ferran torres no ha cambiado, es buen suplente pero que este tío sea titular en cualquier contexto importante es un insulto al fútbol — dembélé sintecho (@_ssttx) June 15, 2026

Tradução: Repito que a minha opinião como culer (torcedor do Barcelona) sobre o Ferran Torres não mudou; é um bom suplente, mas que seja titular em qualquer contexto importante é um insulto ao futebol.

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A España hoy le hizo falta Punch, mucha creación de juego, mucha posesión, pero hay que cerrar las jugadas. Pésimo partido de Ferran Torres, muy desacertado de cara al marco. Luis De la fuente tiene que trabajar más en la profundidad de su equipo de cara al próximo partido — eidxn_ (@Eidan18500902) June 15, 2026

Tradução: À Espanha hoje faltou vontade, muita criação de jogo, muita posse de bola, mas é preciso fechar as jogadas. Péssimo jogo de Ferran Torres, muito impreciso diante do gol. Luis De la Fuente tem que trabalhar mais na profundidade de seu time para o próximo jogo.

La selección de España es un asco.



Ferran torres no se por qué es futbolista profesional.

Gavi es malísimo.

Oyarzabal ni en su casa lo conocen.

Rodri no se por que ganó un balón de oro.

Cucurella no te gana un mano a mano.



Decepción total. — Bran (@_brandnhdz) June 15, 2026

Tradução: A seleção da Espanha é um asco. Ferran Torres, não sei por que é jogador de futebol profissional. Gavi é péssimo. Oyarzabal nem em casa o conhecem. Rodri não sei por que ganhou uma Bola de Ouro. Cucurella não te ganha num mano a mano. Decepção total.

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Que horrible es ver jugar a esta España, no tienen un 9 letal desde el NIÑO TORRES, sus 9 no juegan de 9 en sus clubes, uno de sus 9 es Ferran Torres háganme el favor y Oyarzabal un veterano de 55 años que siempre fue banca de la banca en las legendarias selecciones españolas. — AmauryGarcialismo (@beboteismo) June 15, 2026

Tradução: Que horror é ver esta Espanha jogar, não têm um 9 letal desde o NIÑO TORRES, seus 9 não jogam de 9 em seus clubes, um de seus 9 é Ferran Torres, pelo amor de Deus, e Oyarzabal, um veterano de 55 anos que sempre foi reserva da reserva nas seleções espanholas.

Ferran Torres foi titular da Espanha no jogo contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Espanha e Cabo Verde?

Considerada uma das favoritas ao título mundial, a Espanha, que chegou para a estreia com série invicta de 30 jogos, viu um cenário surpreendente. Cabo Verde deixou tudo dentro de campo na etapa inicial, deu uma aula de defesa e atrapalhou a vida dos espanhóis, que, com um jogo burocrático, custaram a levar perigo.

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Quando chegou ao ataque com mais contundência, o time comandado por Luis de la Fuente acertou a trave com Ferran Torres e parou em ótima atuação do goleiro Vozinha, destaque da etapa inicial. Nomes como Rodri, Fabián Ruiz e Oyarzabal pouco trabalharam. De la Fuente tinha no banco Lamine Yamal e Nico Williams, recuperados de lesão, mas com controle de carga.

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A Espanha, mesmo com todo poder de fogo e talento de uma geração que vem encantando, não foi capaz de passar pela defesa de Cabo Verde. Vozinha garantiu sob a trave como um "paredão", enquanto o sistema defensivo do técnico Bubista foi encurtando o espaço nas chegadas dos espanhóis.

Um duelo histórico. Não só pelo resultado de 0 a 0 de uma gigante contra uma seleção considerada o "patinho feio" da chave. Cabo Verde deu uma aula de comportamento e responsabilidade tática diante do famoso esilo espanhol de jogar. Houve o momento de poucos riscos, sendo esse na fase crucial do jogo, na reta final. Os africanos ainda aproveitaram espaços para toque de bola, se aventuraram no ataque e conseguiram afastar o perigo. Para a Espanha, bastou lamentar o tropeço. Enquanto do outro lado, os cabo-verdianos celebraram com muita emoção o que deve ter sido o maior resultado esportivo da história do país.

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