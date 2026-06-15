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Atuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: 'Insulto'

Jogo da Copa do Mundo terminou 0x0

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 16:08
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Seleção da Espanha jogou contra Cabo Verde na Copa do Mundo
Jogador foi criticado por internautas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A seleção da Espanha empatou com Cabo Verde na sua estreia na Copa do Mundo, e Ferran Torres, do Barcelona, foi duramente criticado por sua atuação. O duelo válido pelo Grupo H terminou em 0x0, sendo o primeiro jogo sem gols deste Mundial.

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  • Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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    A equipe comandada por Luis De La Fuente teve um total de 27 finalizações, mas nenhuma delas foi capaz de superar o goleiro cabo-verdiano Vozinha, que realizou diversas defesas importantes ao longo do confronto. O atacante Ferran Torres chegou a acertar a trave, mas o seu desempenho não agradou aos internautas e torcedores que acompanharam o jogo.

    Veja alguns comentários:

    Tradução: Repito que a minha opinião como culer (torcedor do Barcelona) sobre o Ferran Torres não mudou; é um bom suplente, mas que seja titular em qualquer contexto importante é um insulto ao futebol.

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    Tradução: À Espanha hoje faltou vontade, muita criação de jogo, muita posse de bola, mas é preciso fechar as jogadas. Péssimo jogo de Ferran Torres, muito impreciso diante do gol. Luis De la Fuente tem que trabalhar mais na profundidade de seu time para o próximo jogo.

    Tradução: A seleção da Espanha é um asco. Ferran Torres, não sei por que é jogador de futebol profissional. Gavi é péssimo. Oyarzabal nem em casa o conhecem. Rodri não sei por que ganhou uma Bola de Ouro. Cucurella não te ganha num mano a mano. Decepção total.

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    Tradução: Que horror é ver esta Espanha jogar, não têm um 9 letal desde o NIÑO TORRES, seus 9 não jogam de 9 em seus clubes, um de seus 9 é Ferran Torres, pelo amor de Deus, e Oyarzabal, um veterano de 55 anos que sempre foi reserva da reserva nas seleções espanholas.

    Ferran Torres em ação contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Ferran Torres foi titular da Espanha no jogo contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Espanha e Cabo Verde?

    Considerada uma das favoritas ao título mundial, a Espanha, que chegou para a estreia com série invicta de 30 jogos, viu um cenário surpreendente. Cabo Verde deixou tudo dentro de campo na etapa inicial, deu uma aula de defesa e atrapalhou a vida dos espanhóis, que, com um jogo burocrático, custaram a levar perigo.

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    Quando chegou ao ataque com mais contundência, o time comandado por Luis de la Fuente acertou a trave com Ferran Torres e parou em ótima atuação do goleiro Vozinha, destaque da etapa inicial. Nomes como Rodri, Fabián Ruiz e Oyarzabal pouco trabalharam. De la Fuente tinha no banco Lamine Yamal e Nico Williams, recuperados de lesão, mas com controle de carga.

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    A Espanha, mesmo com todo poder de fogo e talento de uma geração que vem encantando, não foi capaz de passar pela defesa de Cabo Verde. Vozinha garantiu sob a trave como um "paredão", enquanto o sistema defensivo do técnico Bubista foi encurtando o espaço nas chegadas dos espanhóis.

    Um duelo histórico. Não só pelo resultado de 0 a 0 de uma gigante contra uma seleção considerada o "patinho feio" da chave. Cabo Verde deu uma aula de comportamento e responsabilidade tática diante do famoso esilo espanhol de jogar. Houve o momento de poucos riscos, sendo esse na fase crucial do jogo, na reta final. Os africanos ainda aproveitaram espaços para toque de bola, se aventuraram no ataque e conseguiram afastar o perigo. Para a Espanha, bastou lamentar o tropeço. Enquanto do outro lado, os cabo-verdianos celebraram com muita emoção o que deve ter sido o maior resultado esportivo da história do país.

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