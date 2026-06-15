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Veja gols e melhores momentos de Bélgica x Egito na Copa do Mundo

Lukaku entrou e marcou em cinco segundos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/06/2026 18:29
Supervisionado porLeonardo Damico,
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De Bruyne - Croácia x Bélgica
Kevin De Bruyne foi o autor do gol que eliminou o Brasil em 2018 (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP)

A Bélgica alcançou o empate em sua estreia na Copa do Mundo, jogando contra a seleção do Egito, nesta segunda-feira (15). O time de Salah, que faz aniversário hoje, saiu na frente no primeiro tempo. No entanto, Lukaku precisou apenas de cinco segundos em campo para deixar tudo igual para os belgas.

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    Confira os melhores momentos e gols do jogo:

    A Bélgica não conseguiu superar o Egito na abertura do Grupo G da Copa do Mundo e ficou no empate por 1 a 1 em Seattle. Emam Ashour abriu o placar para os egípcios aos 19 minutos do primeiro tempo, com assistência de Mohamed Salah. Os belgas só conseguiram igualar com um gol contra de Mohamed Hany, após a entrada de Romelu Lukaku na segunda etapa.

    O resultado representa o terceiro ponto do Egito em toda a história da competição, enquanto a Bélgica segue sem uma arrancada convincente em torneios de seleções. Kevin De Bruyne acertou a trave em cobrança de falta, e Lukaku desperdiçou uma cabeçada clara aos 87 minutos. A geração belga, que pode estar em sua última Copa, volta a tropeçar em jogo que deveria dominar.

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    Gol de fora da área coloca Egito em vantagem no primeiro tempo
    A Bélgica começou pressionando e criou a primeira chance aos sete minutos, quando Kevin De Bruyne recebeu livre na entrada da área e chutou de direita, mas a bola saiu à esquerda do gol. O Egito se defendia com compactação no meio e esperava os momentos certos para sair. O jogo ganhou tensão com cartões amarelos para Marwan Ateya, aos 13 minutos, e para Timothy Castagne, no lance seguinte, após falta tática para parar contra-ataque de Mohamed Salah.

    O gol egípcio surgiu aos 19 minutos em jogada trabalhada pelo lado direito. Mohamed Salah tocou para Emam Ashour na entrada da área, que ajeitou com a direita e chutou firme no canto esquerdo, sem chances para Thibaut Courtois. O Egito seguiu perigoso após abrir o placar: Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf obrigou Courtois a boa defesa, e Omar Marmoush finalizou de ângulo fechado, novamente defendido pelo goleiro belga. A Bélgica chegou com Jérémy Doku, que chutou por cima em boa oportunidade, mas foi para o intervalo em desvantagem.

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    FBL-EURO-QUALIFIER-BEL-AZE
    Lukaku comemora gol com a Bélgica (Photo by JOHN THYS / AFP)

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    Pressão belga esbarra em defesas e gol contra iguala o placar
    A Bélgica voltou buscando o empate e quase conseguiu logo no início da etapa final. Kevin De Bruyne cobrou falta com precisão e acertou a trave esquerda, deixando o gol escapar por detalhes. O Egito respondeu com Mohamed Salah, que cabeceou fraco e viu Courtois defender. O rebote sobrou limpo para Emam Ashour, que chutou de primeira para fora, desperdiçando grande chance de ampliar. Omar Marmoush também perdeu oportunidade clara ao finalizar por cima após driblar seu marcador.

    O empate veio aos 67 minutos, logo após a entrada de Romelu Lukaku. Youri Tielemans lançou Thomas Meunier pela direita, que cruzou rasteiro na área. A bola desviou em Mohamed Hany e entrou: 1 a 1. Com o jogo aberto, Lukaku ainda desperdiçou cabeçada sem marcação aos 87 minutos, mandando sobre o gol. Nos acréscimos, Brandon Mechele tentou desviar um cruzamento e também errou o alvo. A Bélgica não conseguiu a virada e deixou Seattle com apenas um ponto na estreia.

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