CazéTV divulga números históricos da transmissão de Brasil x Marrocos Emissora estabeleceu recorde mundial

A cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV atingiu um marco histórico logo na primeira partida da Seleção Brasileira. Durante o confronto de estreia do Brasil, o canal estabeleceu o novo recorde mundial do YouTube para o maior pico de acessos simultâneos em uma partida de futebol, alcançando a marca de 12,7 milhões de telas sintonizadas ao mesmo tempo.

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O público registrado superou em 3,5 vezes a audiência obtida no primeiro jogo da Seleção comandada por Tite contra a Sérvia, no mundial anterior, realizado no Catar.

Essa trajetória de ascensão já havia se manifestado antes mesmo do jogo da equipe brasileira. Na partida de abertura do torneio de 2026, entre México e África do Sul, a CazéTV já exibia sua força ao registrar um pico de 5,4 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. O montante representa um salto de 8,3 vezes em comparação aos 645 mil aparelhos que acompanharam Catar e Equador, o duelo de abertura da edição passada.

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No acumulado dos primeiros três dias de torneio, a cobertura do canal atingiu 48,4 milhões de dispositivos únicos. O desempenho significa uma ampliação de 4,1 vezes sobre o alcance do mesmo período na Copa de 2022, quando a CazéTV contabilizou 11,7 milhões de aparelhos únicos conectados nos três dias iniciais da competição.

Brasil empatou com Marrocos em 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil

Durante a partida entre México e África do Sul, na abertura da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV anunciou que transmitirá os jogos da Premier League em sua grade de programação. A emissora chegou a um acordo com a ESPN, que segue sendo a detentora oficial da competição no Brasil.

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Com o objetivo de aumentar o alcance do futebol inglês no país, a CazéTV assinou um contrato de sublicenciamento da competição, tendo o direito de transmitir um jogo por rodada. O acordo visa também aproximar os torcedores de alguns dos principais jogadores brasileiros que atuam no cenário internacional.

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A ESPN permanece responsável pela cobertura completa do campeonato, sendo a principal parceira de transmissão da Premier League no Brasil. A cobertura integral e exclusiva de todas as 380 partidas da temporada continua garantida aos assinantes da emissora e do serviço de streaming Disney+.

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