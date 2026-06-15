logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa

Jogo contou com a narração de Galvão Bueno

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/06/2026 14:25
Favorite o Lance! no Google
Galvão Bueno
Galvão Bueno. (Foto: Reprodução / Instagram)

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 garantiu ao SBT o maior índice de audiência de sua programação no ano até o momento. De acordo com dados da Grande São Paulo, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos registrou média de 11,12 pontos entre 19h04 e 21h05 de sábado (13), com pico de 12,16 pontos. O resultado também representa o melhor desempenho de audiência do torneio até agora.

continua após a publicidade
  • Palpites dos jogos da Copa do Mundo de 2026

    Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercados

    Palpites
    Há 25 minutos
  • Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Torcedores do Barcelona torcem contra a Espanha na Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo
    Há 35 minutos
  • Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

    Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 45 minutos

    • A partida, narrada por Galvão Bueno, colocou a emissora à frente das concorrentes no horário. Segundo os dados divulgados pelo canal, a audiência foi 488% superior à da terceira colocada e 1.817% maior que a da quarta colocada.

    O desempenho também superou marcas registradas pela antiga detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil. Em 2014, o melhor resultado daquela emissora durante o torneio foi obtido em Brasil x Chile, com média de 10,9 pontos. Já a estreia da seleção naquele Mundial marcou 9,2 pontos.

    continua após a publicidade
    Tiago Leifert foi o narrador do confronto entre PSG x Arsenal (Foto: Divulgação/SBT)
    Tiago Leifert foi o narrador do confronto entre PSG x Arsenal (Foto: Divulgação/SBT)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Ainda segundo o levantamento, 17,84% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na transmissão do SBT durante a partida. O pré-jogo, exibido entre 18h33 e 19h04, alcançou média de 8,21 pontos, enquanto o pós-jogo marcou 10,41 pontos.

    A programação relacionada ao Mundial também impulsionou outras atrações da emissora. O especial "Torcida SBT", apresentado por Tiago Leifert, registrou média de 3,68 pontos na faixa da tarde e alcançou o melhor desempenho do horário em um sábado neste ano. Já o telejornal SBT Brasil, que repercutiu o empate da seleção, obteve média de 6,30 pontos, seu melhor resultado em três anos, segundo a emissora.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraCom Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o cicloHá 14 minutos
    Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Copa do MundoMemphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do MundoHá 19 minutos
    Copa do MundoGoleiro de Cabo Verde vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'Há 30 minutos
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoTorcedores do Barcelona torcem contra a Espanha na Copa do Mundo; entendaHá 35 minutos
    Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoAnsu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do MundoHá 45 minutos
    Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Lance! NegóciosCopa do Mundo reúne R$ 111 bilhões em talentos; Brasil é o sexto elenco mais valiosoHá 55 minutos

    Mais LANCE!

    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Jornal espanhol critica Cristiano Ronaldo antes da estreia de Portugal na Copa: 'Busca-se'
    Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo poderia jogar pela seleção de Cabo Verde; entenda
    Igor Thiago em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Charly Triballeau/AFP)
    Campeão do mundo pela Argentina defende Igor Thiago após críticas na Seleção
    Tori Penso. árbitra da Copa do Mundo de 2026. (FIFA/Divulgação)
    Conheça a árbitra Tori Penso, primeira mulher a apitar na Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo de 1930 - Uruguai
    Entenda por que o Uruguai se considera tetracampeão do mundo
    Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)
    Como foi a estreia de Memphis pela Holanda na Copa do Mundo?
    Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
    Gabriel Jesus fica fora da Copa, mas segue entre maiores artilheiros em atividade da Seleção
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Palpite Lance! aponta favoritos para jogos de segunda-feira na Copa do Mundo
    Doku (Photo by JOHN THYS / AFP)
    Titular da Bélgica, Doku pode viver dilema com nascimento do filho durante a Copa
    Mohamed Salah e Kevin De Bruyne reacendem rivalidade histórica na Copa do Mundo
    Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)
    Quem é o craque da seleção espanhola? Conheça os líderes da Fúria
    Onde fica Cabo Verde? Seleção estreia contra a Espanha na Copa do Mundo
    Treinador demitido após estreia de seleção na Copa do Mundo quebra marca de Parreira
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Por que alguns jogos da Copa do Mundo estão começando atrasados?