Arsenal volta à liderança, e Tottenham continua no Z-3; veja como foi o dia da Premier League

A 34ª rodada da Premier League teve emoções de ponta a ponta neste sábado (25). O Liverpool venceu o Crystal Palace e se consolidou no G-5, enquanto o Tottenham venceu pela primeira vez em 2026, mas segue no Z-3 após o West Ham arrancar uma vitória dramática nos acréscimos contra o Everton. No fechamento do dia, o Arsenal venceu o Newcastle por 1 a 0 e reassumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês. Veja como foram os jogos:

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Sessegnon decide para o Fulham, e Villa desperdiça chance de encostar no G-5

O Fulham venceu o Aston Villa por 1 a 0 no Craven Cottage e se aproximou da zona de classificação para competições europeias. O resultado deixou os Cottagers provisoriamente na 10ª colocação, a dois pontos do sexto lugar.

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O único gol da partida saiu nos acréscimos da primeira etapa. Sessegnon aproveitou o rebote de Dibu Martinez, que havia defendido uma cabeçada de Sasa Lukic, e empurrou para as redes.

Na segunda etapa, o Fulham ainda teve um gol de cabeça de Castagne anulado por falta no goleiro Martinez. Do lado do Villa, que poupou forças para a semifinal da Europa League contra o Nottingham Forest na quinta-feira, Watkins e Morgan Rogers desperdiçaram boas chances.

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Tottenham vence na Premier League pela primeira vez em 2026, mas seguem no Z-3

O Tottenham venceu o Wolverhampton por 1 a 0 no Molineux, mas a vitória não foi suficiente para tirar os Spurs da zona de rebaixamento. O resultado foi o primeiro triunfo do técnico Roberto De Zerbi na Premier League desde que assumiu o clube, em dezembro.

O primeiro tempo foi morno, com os visitantes dominando as ações, mas sem qualidade para furar a defesa adversária. Xavi Simons, que saiu de maca com uma lesão no joelho, foi uma das baixas na etapa inicial.

Na segunda etapa, Jose Sa salvou o Wolverhampton com uma bela defesa em finalização de Bentancur. Mas aos 83 minutos, Joao Palhinha, que havia entrado minutos antes, aproveitou sobra dentro da área após cobrança de escanteio e empurrou para o gol. No fim, o goleiro Kinsky evitou o empate dos donos da casa com uma defesa espetacular em falta cobrada por Joao Gomes.

Isak em ação no duelo entre Liverpool x Crystal Palace, na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com a vitória do West Ham sobre o Everton, o Tottenham continua na zona de rebaixamento, a dois pontos da salvação, com quatro jogos restantes.

Isak desencanta e Reds se aproximam da Champions após vitória sobre Crystal Palace

O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1 em Anfield e deu um passo importante para garantir vaga na próxima Champions League. A vitória deixou os Reds em quarto lugar, nivelados com o Manchester United (que tem um jogo a menos) e oito pontos à frente do sexto colocado.

Isak, contratado por 125 milhões de libras, finalmente marcou seu primeiro gol em Anfield pela Premier League. O sueco recebeu dentro da área e, em um chute contra o gramado, a bola subiu e encobriu o goleiro Henderson.

Pouco depois, Robertson ampliou em um contra-ataque rápido. Na segunda etapa, com o jogo sob controle, o Liverpool sofreu um susto quando o goleiro Woodman caiu lesionado e, no lance, Muñoz descontou de fora da área. Ainda houve tempo para Strand Larsen acertar a trave, mas Wirtz garantiu a vitória nos acréscimos.

A má notícia ficou por conta da lesão de Salah, que deixou o campo no segundo tempo. O egípcio, que já anunciou que deixará o clube ao fim da temporada, corre risco de não se recuperar a tempo do próximo jogo contra o Manchester United.

Callum Wilson sai do banco e marca nos acréscimos em virada que mantém Hammers fora do Z-3

Em um jogo dramático no London Stadium, o West Ham venceu o Everton por 2 a 1 de virada com um gol nos acréscimos e conseguiu respirar na briga contra o rebaixamento. A vitória mantém os Hammers dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com nenhuma das equipes criando chances claras. Na segunda etapa, Soucek abriu o placar de cabeça, em cobrança de escanteio de Bowen, aos seis minutos.

Quando o placar estava controlado, o cenário mudou drasticamente. Tottenham abriu o placar contra o Wolves e, momentos depois, aos 43 minutos do segundo tempo, Dewsbury-Hall empatou para o Everton. Com a combinação de resultados, o West Ham entraria no Z-3.

Aos 48 minutos da etapa final, porém, Callum Wilson, que havia entrado aos 36, recebeu dentro da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro rival, desatando a festa da torcida. O técnico David Moyes, do Everton, ficou irritado com a arbitragem, que não marcou um pênalti em Thierno Barry por mão de Mateus Fernandes momentos antes do gol de empate dos visitantes.

Arsenal vence Newcastle com golaço de Eze e retoma liderança isolada da Premier League

O Arsenal venceu o Newcastle por 1 a 0 no Emirates Stadium e reassumiu a liderança isolada da Premier League. O gol da partida saiu aos nove minutos do primeiro tempo, em um golaço de Eze. O meia recebeu de Kai Havertz na entrada da área e soltou um chute curvo no canto esquerdo de Nick Pope, sem chances para o goleiro.

A partida, no entanto, foi longe de tranquila para os Gunners. O Newcastle teve boas chances de empatar, sendo a mais perigosa aos 29 minutos, quando Tonali acertou um voleio de fora da área e obrigou Raya a fazer grande defesa. O Arsenal ainda viu Havertz sair lesionado ainda no primeiro tempo e Eze deixar o campo nos minutos finais com problemas físicos.

Declan Rice em ação no duelo entre Arsenal x Newcastle, na Premier League (Foto: Glynk Kirk/AFP)

Com o resultado, os Gunners abrem três pontos de vantagem sobre o Manchester City na tabela, chegando aos 58 pontos – mesma pontuação dos Citizens, mas com melhor saldo de gols.

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