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Europeus criticam titular da Seleção Brasileira na Copa: 'Inacreditável'

Brasil ficou no empate com o Marrocos na primeira rodada da fase de grupos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 08:10
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Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, na noite deste sábado (13). Nas redes sociais, Igor Thiago, centroavante titular do time de Carlo Ancelotti foi muito criticado por internautas europeus.

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    Nas redes sociais, Igor Thiago não foi perdoado por europeus pela má atuação na estreia da Seleção Brasileira na Copa. Veja os comentários abaixo:

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    Veja comentários sobre o atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Tradução sobre o centroavante: Inacreditável gol perdido por Igor Thiago. O que ele estava pensando?

    Tradução sobre o atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: Estou apenas feliz por nunca ter apostado nele. Mesmo com todos os gols que ele marcou na última temporada. Ele é abaixo da média. O que vimos ele fazer nesta temporada que acabou de terminar foi um acaso. Na próxima temporada, vamos ver o verdadeiro Thiago.

    Igor Thiago com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
    Igor Thiago com a Seleção Brasileira na Copa (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

    Tradução sobre o centroavante: O maior erro do Brasil não foi o resultado. Pode ter sido deixar o João Pedro em casa. 😭 Ancelotti deve estar se arrependendo dessa decisão após o jogo contra o Marrocos.

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    Tradução sobre o atacante: Ele é um atacante fraco, mesmo no Brentford. Olha os gols que ele perde

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