Europeus criticam titular da Seleção Brasileira na Copa: 'Inacreditável'
Brasil ficou no empate com o Marrocos na primeira rodada da fase de grupos
A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, na noite deste sábado (13). Nas redes sociais, Igor Thiago, centroavante titular do time de Carlo Ancelotti foi muito criticado por internautas europeus.
Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira no começo do primeiro tempo, mas Vini Jr apareceu para igualar ainda na primeira etapa com um golaço. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
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Nas redes sociais, Igor Thiago não foi perdoado por europeus pela má atuação na estreia da Seleção Brasileira na Copa. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Unbelievable miss from Igor Thiago this… what was he thinking?!! 😱 pic.twitter.com/DuM57M5lVZ— Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) June 14, 2026
Tradução sobre o centroavante: Inacreditável gol perdido por Igor Thiago. O que ele estava pensando?
I'm just glad I never rated him. Even with all the goals he scored last season. He's below average. What we saw him do this just concluded season was a fluke. Next season we are going to see the real Thiago.— Izify (@Big_Gameplayer) June 14, 2026
Tradução sobre o atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: Estou apenas feliz por nunca ter apostado nele. Mesmo com todos os gols que ele marcou na última temporada. Ele é abaixo da média. O que vimos ele fazer nesta temporada que acabou de terminar foi um acaso. Na próxima temporada, vamos ver o verdadeiro Thiago.
Brazil's biggest mistake wasn't the result. It might have been leaving João Pedro at home. 😭 Ancelotti must be regretting that decision after Morocco game.— Adeniyi Adegoke ⚡ Solar Expert (@adeniyi_goke) June 14, 2026
Tradução sobre o centroavante: O maior erro do Brasil não foi o resultado. Pode ter sido deixar o João Pedro em casa. 😭 Ancelotti deve estar se arrependendo dessa decisão após o jogo contra o Marrocos.
He's poor as a striker— Nonso Amadi (@nonsoamadi00) June 14, 2026
Even in Brentford bro
Watch his misses
Tradução sobre o atacante: Ele é um atacante fraco, mesmo no Brentford. Olha os gols que ele perde
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