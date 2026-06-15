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Casimiro provoca Globo ao vivo em Espanha x Cabo Verde: 'Passa novela'

Jogo é transmitido na Cazé TV

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/06/2026 14:41
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
Logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV (Foto: Reprodução)

Durante a partida entre Espanha x Cabo Verde, transmitida pela Cazé TV, Casimiro Miguel, principal nome da emissora, farpou a Globo ao vivo. Ao ser comentado que Vozinha, goleiro de Cabo Verde e nome do jogo, gosta de novelas brasileiras, o comentarista aproveitou para provocar a concorrência.

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    Confira o que disse Casimiro:

    - A Globo tá passando um monte de novela. Não está passando o jogo, tem que passar novela! O Vozinha tem que assistir lá - afirmou, em tom de brincadeira.

    Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

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    Apelidado de Vozinha, seu nome é Josimar, em homenagem ao jogador que atuou com a camisa do Botafogo. O atleta tem 40 anos, é um herói nacional e considerado como um dos melhores jogadores da história de Cabo Verde.

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    Da seleção dos Tubarões Azuis, é o segundo com mais partidas no time. Durante o primeiro tempo do jogo, Vozinha fez defesas milagrosas, salvando a seleção africana diversas vezes. Na Copa do Mundo, até agora, a Costa do Marfim foi a única equipe africana que venceu um jogo. Os marfinenses triunfaram pelo placar mínimo, 1 a 0, sobre o Equador.

    Lamine Yamal e Nico Williams não estão em campo, mas devem ser um desafio extra para Vozinha no segundo tempo do jogo.

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