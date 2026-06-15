Casimiro provoca Globo ao vivo em Espanha x Cabo Verde: 'Passa novela' Jogo é transmitido na Cazé TV

Durante a partida entre Espanha x Cabo Verde, transmitida pela Cazé TV, Casimiro Miguel, principal nome da emissora, farpou a Globo ao vivo. Ao ser comentado que Vozinha, goleiro de Cabo Verde e nome do jogo, gosta de novelas brasileiras, o comentarista aproveitou para provocar a concorrência.

continua após a publicidade

➡️ Goleiro de Cabo Verde vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'

Confira o que disse Casimiro:

- A Globo tá passando um monte de novela. Não está passando o jogo, tem que passar novela! O Vozinha tem que assistir lá - afirmou, em tom de brincadeira.

Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apelidado de Vozinha, seu nome é Josimar, em homenagem ao jogador que atuou com a camisa do Botafogo. O atleta tem 40 anos, é um herói nacional e considerado como um dos melhores jogadores da história de Cabo Verde.

continua após a publicidade

➡️ Neymar inicia nova fase da recuperação e mira retorno na Copa

Da seleção dos Tubarões Azuis, é o segundo com mais partidas no time. Durante o primeiro tempo do jogo, Vozinha fez defesas milagrosas, salvando a seleção africana diversas vezes. Na Copa do Mundo, até agora, a Costa do Marfim foi a única equipe africana que venceu um jogo. Os marfinenses triunfaram pelo placar mínimo, 1 a 0, sobre o Equador.

Lamine Yamal e Nico Williams não estão em campo, mas devem ser um desafio extra para Vozinha no segundo tempo do jogo.