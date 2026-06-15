Veja melhores momentos do empate histórico entre Espanha e Cabo Verde na Copa Mesmo favorita, a atual campeã da Euro não conseguiu derrotar Cabo Verde

Espanha e Cabo Verde se enfrentaram nesta segunda-feira (15) em duelo válido pelo Grupo H da Copa do Mundo e empataram sem gols. O cenário do jogo se repetiu em ambos os tempos, com um grande volume da equipe de Luis De La Fuente e defesas impressionantes do goleiro cabo-verdiano, Vozinha.

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No primeiro 0x0 desta edição do torneio Mundial, a seleção espanhola, que entrou em campo sem Lamine Yamal, não obteve sucesso, mesmo com a entrada do jovem aos 26 minutos da segunda etapa. Nico Williams foi outro que reforçou a atual campeã da Euro no segundo tempo, mas não foi suficiente para ultrapassar o arqueiro Vozinha, que foi eleito o melhor jogador em campo.

Veja os melhores momentos do duelo:

O jogo entre <strong>Espanha </strong>x <strong>Cabo Verde </strong>terminou em 0x0 e com uma ótima atuação do goleiro <strong>Vozinha </strong>(Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Como foi o jogo entre Espanha e Cabo Verde?

Considerada uma das favoritas ao título mundial, a Espanha, que chegou para a estreia com série invicta de 30 jogos, viu um cenário surpreendente. Cabo Verde deixou tudo dentro de campo na etapa inicial, deu uma aula de defesa e atrapalhou a vida dos espanhóis, que, com um jogo burocrático, custaram a levar perigo.

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Quando chegou ao ataque com mais contundência, o time comandado por Luis de la Fuente acertou a trave com Ferran Torres e parou em ótima atuação do goleiro Vozinha, destaque da etapa inicial. Nomes como Rodri, Fabián Ruiz e Oyarzabal pouco trabalharam. De la Fuente tinha no banco Lamine Yamal e Nico Williams, recuperados de lesão, mas com controle de carga.

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A Espanha, mesmo com todo poder de fogo e talento de uma geração que vem encantando, não foi capaz de passar pela defesa de Cabo Verde. Vozinha garantiu sob a trave como um "paredão", enquanto o sistema defensivo do técnico Bubista foi encurtando o espaço nas chegadas dos espanhóis.

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Um duelo histórico. Não só pelo resultado de 0 a 0 de uma gigante contra uma seleção considerada o "patinho feio" da chave. Cabo Verde deu uma aula de comportamento e responsabilidade tática diante do famoso esilo espanhol de jogar. Houve o momento de poucos riscos, sendo esse na fase crucial do jogo, na reta final. Os africanos ainda aproveitaram espaços para toque de bola, se aventuraram no ataque e conseguiram afastar o perigo. Para a Espanha, bastou lamentar o tropeço. Enquanto do outro lado, os cabo-verdianos celebraram com muita emoção o que deve ter sido o maior resultado esportivo da história do país.

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