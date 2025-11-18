A plataforma que mais paga hoje, 18/11/2025, é a Bet7k, com saques de até R$100.000 por dia. Gol de Bet, Esportiva Bet, Bet dá Sorte e Stake são outras plataformas pagando bem agora.

Bet7k: plataforma que para bem com torneios diários;

Gol de Bet: plataforma pagando até R$50.000 por dia;

Esportiva Bet: plataforma pagante com cashback diário de 25%;

Bet dá Sorte: plataforma que paga bem com depósito de R$1;

Stake: bet que mais paga com Clube VIP;

Novibet: plataforma pagante com bolão toda semana;

Lotogreen: R$50.000 de saque máximo e Múltipla Turbinada;

Br4bet: plataforma que mais paga com cashback por indicação;

Superbet: roleta de prêmios e saque diário de R$45.000;

Bateubet: bet que mais paga com apostas a partir de R$1;

Vbet: plataforma pagando bem com programa de recompensas;

Segurobet: plataforma pagante com freebets toda semana;

Multibet: roleta de prêmios em cassino e saque máximo de R$20.000;

Oleybet: plataforma pagando agora com Betbuilder;

Rivalo: plataforma que paga bem com apostas grátis no Brasileirão.

Neste artigo, você confere as vantagens de plataformas que pagam de verdade, além detalhes sobre tempo de processamento e limites de retiradas via Pix.

Top 15 plataformas que mais pagam em novembro de 2025)

Bet7k, Gol de Bet e Br4bet são algumas das plataformas que mais pagam em 2025). Elas liberam saques de pelo menos R$50.000 por dia, com processamento imediato via Pix.

Confira em detalhes o limite máximo para retiradas, além do tempo de processamento das operações nas plataformas pagando bem no Brasil:

1. Bet7k: plataforma que paga bem com torneios diários

A Bet7k é uma plataforma que está pagando bem, com retiradas de até R$100.000 por dia via Pix, o que garante segurança e processamento instantâneo. Entre os destaques da casa estão os torneios diários de até R$1 milhão em prêmios.

A participação é gratuita e envolve todos os jogos da PG Soft, sendo que Fortune Tiger, Fortune Ox, Dragon Hatch, Midas Fortune e Piggy Gold estão entre os mais famosos.

Os torneios começam diariamente às 19h, enquanto o valor mínimo de aposta nos jogos é de R$0,40.

Valor máximo de saque por dia: R$100.000

R$100.000 Valor mínimo de saque: R$5

R$5 Depósito mínimo: R$5

R$5 Tempo médio de processamento: imediato

Além de oferecer flexibilidade nas transações, a Bet7k também é reconhecida por oferecer bônus até 50% em apostas múltiplas.

Para ter direito ao benefício, é preciso montar um cupom de pelo menos 3 eventos, sendo que cada seleção precisa ter odds mínimas de 1.30.

2. Gol de Bet: plataforma pagando até R$50.000 por dia

Para quem procura uma plataforma com limites altos de saque diário, a Gol de Bet é uma boa opção, sendo que a casa permite fazer retiradas de até R$50.000 por meio do Pix.

Já o depósito mínimo é de R$5 e permite aproveitar vantagens em apostas esportivas, como as Probabilidades Aumentadas. Disponível em jogos badalados, especialmente de futebol, o recurso tem odds turbinadas para apostas múltiplas sugeridas pela casa.

O benefício aparece na página principal da aba "Esportes" e envolve campeonatos nacionais, como Brasileirão e Copa do Brasil, e ainda torneios internacionais, como Eliminatórias para a Copa do Mundo e Champions League.

Valor máximo de saque por dia: R$50.000

R$50.000 Valor mínimo de saque: R$30

R$30 Depósito mínimo: R$5

R$5 Tempo médio de processamento: imediato

Outro diferencial da Gol de Bet é o programa de indicação, que concede R$5 em dinheiro real para cada amigo indicado para a casa.

Para receber o valor, o primeiro depósito do usuário indicado deve ser de pelo menos R$20. O link para indicação fica disponível na aba "Indicações", após acessar sua conta.

3. Esportiva Bet: plataforma pagante com cashback diário de 25%

Se você procura por uma plataforma que paga de verdade e que ainda disponibiliza cashback diário, saiba que a Esportiva Bet tem saque máximo de R$30.000 por dia e ainda oferece reembolso de até 25% em apostas em cassino.

A promoção é válida para jogos de mesa, vídeo pôquer, crash games, slots, bacará, além de títulos dos provedores Inbet e Zeus.

O cashback é automático e válido para apostas a partir de R$1. Ele é calculado com base nas perdas líquidas do apostador, com percentual que varia entre 2% a 25%, e reembolso máximo de R$2.500 por dia.

Valor máximo de saque por dia: R$30.000

R$30.000 Valor mínimo de saque: R$20

R$20 Depósito mínimo: R$10

R$10 Tempo médio de processamento: imediato

Os limites definidos para depósitos e retiradas são os mesmos para o app Esportiva Bet, que está disponível para dispositivos Android, acumula mais de 10 mil downloads e está entre os melhores aplicativos de apostas da Google Play Store.

O app dispõe ainda de todos os recursos da casa, como torneios globais, missões extras na madrugada e Odds Turbinadas para apostas em jogos badalados de futebol.

4. Bet dá Sorte: plataforma que paga bem com depósito de R$1

Flexibilidade em transações é uma das principais características da Bet dá Sorte, que tem saque máximo diário de R$20.000, e aceita depósitos a partir de R$1.

Essa plataforma pagante libera até R$15.000 por solicitação, ou seja, para retirar o valor máximo diário, é preciso fazer duas operações. Por exemplo: um saque de R$15.000 e outro saque de R$5.000.

As transações são feitas por meio do Pix, o que garante segurança e processamento instantâneo. Para todas as retiradas, independente do valor, a Bet dá Sorte faz uma verificação de identidade por meio de selfie.

Valor máximo de saque por dia: R$20.000

R$20.000 Valor mínimo de saque: R$30

R$30 Depósito mínimo: R$1

R$1 Tempo médio de processamento: imediato

A verificação do usuário também é aplicada pela plataforma para o resgate de bônus, como giros extras e apostas grátis.

Para verificar se você tem direito aos benefícios, basta acessar sua conta na Bet dá Sorte e selecionar a aba "Meus bônus".

5. Stake: bet que mais paga com Clube VIP

O saque máximo de R$100.000 por dia é um dos destaques da Stake, uma plataforma pagante que é reconhecida ainda pelo programa de recompensas do Clube VIP.

O acesso ao recurso é gratuito e automático ao se cadastrar na plataforma. Existem sete níveis no clube, de acordo com a quantia apostada na Stake. O usuário começa no Bronze, para quem acumula até R$60.000 em apostas e pode chegar ao Obsidian, para quem ultrapassa a casa dos R$6 milhões.

Entre as recompensas estão giros extras, apostas grátis, atendimento personalizado com hosts exclusivos, além de rakeback, que devolve parte do dinheiro apostado em cassino.

Valor máximo de saque por dia: R$100.000

R$100.000 Valor mínimo de saque: R$0,01

R$0,01 Depósito mínimo: R$5

R$5 Tempo médio de processamento: imediato

A Stake oferece ainda recursos atrativos para quem faz apostas esportivas, como o Super Boost, com odds aumentadas em mercados selecionados, além do Pagamento Antecipado no futebol, que paga a aposta caso o time abra 2 gols de vantagem.

Já quem monta estratégias para apostas múltiplas, pode se beneficiar do Mestres das Múltiplas, que paga até R$1.000 em cashback para quem tiver green na combinada com maior odd da semana. A promoção é válida para apostas no Brasileirão e Copa do Brasil.

6. Novibet: plataforma pagante com bolão toda semana

Quem é bom de palpite pode aproveitar o Novi-Bolão, que concede até R$20.000 em dinheiro real toda semana na Novibet, uma plataforma que libera saque máximo de R$20.000 por dia.

A participação no bolão é gratuita e dá a chance de concorrer a outros prêmios, como apostas extras e giros extras em cassino.

Geralmente, a Novibet libera dois bolões por semana, com jogos de diversos torneios no meio e no fim de semana. Para conquistar o prêmio principal, o usuário precisa acertar o resultado de 11 eventos sugeridos pela casa.

Valor máximo de saque por dia: R$20.000

R$20.000 Valor mínimo de saque: R$10

R$10 Depósito mínimo: R$10

R$10 Tempo médio de processamento: imediato

A oferta de promoções na Novibet passa ainda por apostas extras para quem aposta no Brasileirão ou em competições europeias, além de bônus para apostas múltiplas e na ferramenta Criar Aposta.

Mas essa plataforma pagante também se destaca ainda pela variedade de mercados fora do óbvio, como Jogador, Intervalo e Especiais. Aliás, se você está a fim de explorar novas linhas, sugerimos nosso artigo sobre o que significa handicap asiático.

7. Lotogreen: R$50.000 de saque máximo e Múltipla Turbinada

A Lotogreen é uma plataforma que paga de verdade que se destaca pelo limite máximo de R$50.000 para saques via Pix. Já em relação a promoções, o diferencial da casa fica por conta da Múltipla Turbinada, que concede bônus de até R$2.000 em bilhetes combinados.

Para participar, é preciso montar um cupom de apostas com pelo menos 2 jogos, com odds individuais mínimas de 1.25. Já o limite de seleções no bilhete é de 30 eventos.

O bônus é automático e varia conforme o número de jogos no bilhete. Além disso, são consideradas apenas apostas feitas em dinheiro real, o que exclui palpites feitos com saldo de apostas grátis.

Valor máximo de saque por dia: R$50.000

R$50.000 Valor mínimo de saque: R$30

R$30 Depósito mínimo: R$10

R$10 Tempo médio de processamento: imediato

Para quem quer receber notificações sobre promoções e vantagens, a Lotogreen tem um canal gratuito no Telegram, que acumula mais de 13.000 membros.

Os posts envolvem dicas de apostas, notícias, novidades sobre benefícios e memes com foco em futebol.

8. Br4bet: plataforma que mais paga com cashback por indicação

A Br4bet é um dos destaques desta lista das plataformas que mais pagam, com saque máximo de R$50.000 por dia e operações via Pix. Mas a casa tem ainda como diferencial o cashback de R$5 no programa "Indique & Ganhe".

Para participar, o usuário cadastrado na Br4bet precisa compartilhar seu link exclusivo, disponível na aba "Indicações". Para receber o benefício, o amigo indicado deve se registrar na plataforma pelo link e fazer um depósito inicial de pelo menos R$20.

O cashback é creditado automaticamente na conta do usuário que fez a indicação. Caso tenha problemas para receber o benefício, procure o suporte ao vivo da plataforma.

Valor máximo de saque por dia: R$50.000

R$50.000 Valor mínimo de saque: R$30

R$30 Depósito mínimo: R$5

R$5 Tempo médio de processamento: imediato

A Br4bet também tem promoções recorrentes para quem gosta de participar de missões e torneios em cassino. Durante nosso período de análise da plataforma, verificamos 4 ofertas para diferentes games e com diversas premiações.

Entre os destaques está o Torneio Aviatrix "No Alto é Mais Legal", com premiação diária em dinheiro real e sem valor mínimo de aposta para participar.

9. Superbet: roleta de prêmios e saque diário de R$45.000

A SuperSpin é a roleta de prêmios diários da Superbet, uma plataforma que paga de verdade, com saque diário de R$45.000.

A roleta tem participação gratuita e distribui prêmios como giros grátis, apostas grátis, além de jackpot, um bônus único de R$10.000 em apostas esportivas.

Durante nossa avaliação da Superbet, verificamos que os prêmios são creditados na conta do usuário pouco após o giro da SuperSpin. Mas, segundo a casa, o prazo máximo de crédito é de 72 horas.

Valor máximo de saque por dia: R$45.000

R$45.000 Valor mínimo de saque: R$1

R$1 Depósito mínimo: R$1

R$1 Tempo médio de processamento: imediato

A Superbet é uma das principais plataformas de apostas esportivas no Brasil, com navegação fluida, atendimento eficiente e além da flexibilidade para depósitos e saques.

Com odds competitivas e bônus em apostas múltiplas, a plataforma é presença cativa para apostadores que buscam surebets, uma estratégia que combina apostas em diversas casas. Para saber mais, confira nosso artigo sobre o que é surebet.

10. Bateubet: bet que mais paga com apostas a partir de R$1

Se a Bateubet tem limite de saque máximo de R$30.000 por dia, a plataforma pagante libera apostas a partir de R$1 na seção de esportes, o que confere flexibilidade para o usuário conhecer melhor a casa e ainda manter uma gestão de banca rigorosa.

Mais de 30 modalidades esportivas estão disponíveis para apostas, sendo que boa parte tem mercados ao vivo ativos em diversas horas do dia. Durante nossa análise, verificamos mais de 1.000 mercados para futebol, além de linhas para esportes menos badalados, como beisebol, críquete e padel.

Jogos importantes do dia aparecem em destaque na casa, como partidas de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Champions League. Durante datas Fifa, partidas de Eliminatórias também são facilmente encontradas.

Valor máximo de saque por dia: R$30.000

R$30.000 Valor mínimo de saque: R$30

R$30 Depósito mínimo: R$10

R$10 Tempo médio de processamento: imediato

Uma das vantagens de apostar no futebol na Bateubet é o Pagamento Antecipado. Caso o time apostado abra 2 gols de vantagem, os ganhos são creditados na conta do usuário antes mesmo do apito final, mesmo se o adversário virar o placar depois.

Já para quem gosta de apostar no cassino, essa plataforma que paga de verdade tem torneios globais com premiação total que ultrapassa a casa de R$1 milhão.

O que consideramos uma plataforma que mais paga?

Plataformas que mais pagam são sites de apostas que liberam quantias altas de saques, com velocidade de processamento, mas sem cobrar taxas.

Isso não significa que essas casas ignoram verificações de segurança. Pelo contrário, toda plataforma que paga de verdade presente neste artigo é regulamentada e trabalha com métodos de pagamento seguros, como o Pix, que também é reconhecido pela operação instantânea.

Uma bet que mais paga pode ter apenas limites por valor, mas também pode impor restrições por operação. Por exemplo, é possível que a casa estabeleça o saque máximo de R$50.000 por dia, mas cada solicitação é limitada a R$10.000. Ou seja, o usuário precisa fazer cinco saques caso queira retirar o valor máximo diário.

Como identificar uma plataforma que paga de verdade

Não basta olhar somente o valor máximo de saque para identificar plataformas que pagam de verdade. Também é preciso ficar de olho se a casa é licenciada para operar no Brasil e se tem boa reputação em sites especializados no direito do consumidor.

Outra prática recomendada é entrar em contato com a plataforma de apostas por meio do chat 24 horas, além de fazer testes práticos. Boa parte das casas aceitam depósitos e saques com valores acessíveis, o que torna tudo mais fácil.

Verifique a licença e autorização

Em todos os nossos artigos, mencionamos casas de apostas esportivas legalizadas no Brasil, mas você também pode verificar a licença de uma bet no site da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), a autarquia do Ministério da Fazenda, que controla o setor no Brasil.

Atualmente, mais de 180 plataformas têm autorização para operar no País. Todas utilizam domínio final "bet.br" e precisam estar de acordo com o SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas, uma tecnologia governamental que regula, monitora e fiscaliza o mercado de apostas.

Analise a reputação no Reclame Aqui

Outra maneira de identificar uma plataforma que paga de verdade é verificar se ela tem conta ativa em sites dedicados aos direitos do consumidor, como o Reclame Aqui.

Veja se a conta da empresa é verificada, se a nota dela é considerada alta e ainda leia alguns comentários de usuários. Note ainda se as reclamações fazem sentido ou podem ter sido geradas por erro do consumidor. A resposta da empresa para cada registro é outro ponto de atenção.

Caso queira saber mais opiniões de clientes, você pode pesquisar pela atuação da empresa no Trustpilot e ainda nas redes sociais da casa de apostas.

Teste o suporte ao cliente

Toda plataforma pagante precisa oferecer atendimento gratuito ao cliente e totalmente em português. Por isso, sugerimos que você acesse o chat ao vivo da plataforma e pergunte sobre tempo médio de processamento de saque e métodos de pagamento.

Na maioria das casas, o suporte é 24 horas e oferece atendimento humanizado desde as primeiras perguntas.

Confira limites e condições de saque

Plataformas que pagam de verdade podem estabelecer limites distintos para depósitos e saques, por isso, não deixe de ler os termos e condições do site antes de depositar. No documento, é possível ver ainda se existe cobrança de tarifas.

Por questões de segurança, algumas bets podem definir limites de saque a depender do horário em que a operação é feita.

Os limites de transações também podem ser encontrados nas abas "Minha Conta" ou "Carteira". Nestas seções, você pode verificar ainda se o Pix é o único método disponível para fazer pagamentos ou se é permitida transferência bancária por meio de TED.

Pix: o método de pagamento padrão das plataformas que mais pagam

O Pix não é obrigatório, mas tornou-se o método mais utilizado pelas plataformas que mais pagam por oferecer processamento instantâneo, disponibilidade 24/7 e ausência de taxas.

Após a regulamentação das casas de apostas no Brasil, que entrou em vigor em 2025, as plataformas foram obrigadas a oferecer métodos restritos de pagamento, com a proibição do uso de cartão de crédito.

Veja a seguir o passo a passo mais comum para realizar saques via Pix em plataformas pagando agora:

1 . Acesse sua conta na plataforma; 2 . Selecione sua carteira e a opção de sacar; 3 . Insira o valor de saque, respeitando o limite mínimo; 4 . Copie o código ou use o QR Code; 5 . Complete a transação na sua conta bancária; 6 . Faça a verificação de identidade por selfie ou biometria; 7 . Aguarde o processamento.

Como estamos falando de Pix, geralmente o processamento da operação é instantâneo. Mas a casa pode ter diferentes prazos, que podem ser de até duas horas ou ainda de 24 horas. Consulte o suporte da plataforma para confirmar o prazo.

Diferenças entre limites de saque: diário, por transação e ilimitado

Embora tenham como semelhança o valor alto para saque máximo, as plataformas que mais pagam podem definir limites diferentes para retiradas. Confira os detalhes:

Limite diário : valor máximo que pode ser sacado no dia, independente do número de transações;

: valor máximo que pode ser sacado no dia, independente do número de transações; Limite por transação: quantia máxima que pode ser sacada de uma vez só. Exemplo: uma casa tem limite diário de R$40.000, mas só permite sacar R$4.000 por transação;

quantia máxima que pode ser sacada de uma vez só. Exemplo: uma casa tem limite diário de R$40.000, mas só permite sacar R$4.000 por transação; Sem limite: é raro, mas há casas que não impõem limites de valor ou quantidade de saques.

Casas como Bet7k e Stake são conhecidas pelo saque máximo alto, de até R$100.000. Ao optar por retirar grandes quantias, o processamento pode ser mais demorado e a verificação de identidade pode ter mais etapas.

Essa maior flexibilidade nas operações pode ser útil para perfis específicos de apostadores, como high rollers, que só trabalham com valores altos, ou traders, que fazem diversas transações por dia.

Cuidados ao escolher a plataforma que mais paga

A flexibilidade para fazer saques é uma das principais vantagens das plataformas que mais pagam. No entanto, é preciso usar essas características a seu favor. Aposte sempre com responsabilidade, sem comprometer sua gestão de banca.

Estabeleça limites pessoais

Não basta saber qual plataforma está pagando agora, mas também se ela oferece mecanismos de controle de apostas. Neste artigo, listamos apenas bets que fornecem ferramentas de limite de apostas por período e valor.

Todas oferecem ainda o recurso de autoexclusão, para quem identificou comportamentos compulsivos e precisa dar um tempo com as apostas.

Tenha sempre compromisso com o jogo responsável, sem perseguir perdas ou colocar em jogo um valor maior do que pode arcar.

Não confunda velocidade com facilidade de ganhar

A definição de uma plataforma que mais paga envolve limites e velocidade para saques, mas não significa facilidade para ganhar.

Independente de valores, apostas esportivas envolvem riscos. Além disso, elas envolvem análise e uma boa pitada de sorte. Por isso, faça dessa atividade um entretenimento e lembre-se sempre de jogar com responsabilidade.

Fazer apostas pode causar dependência, por isso, faça pausas ou procure ajuda caso note que está jogando por compulsão.

A página principal das plataformas apresenta diversas instituições nacionais e internacionais que oferecem apoio a jogadores que precisam de ajuda, como a EBAC (Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo), a Gamble Aware e a Gambling Therapy.

Perguntas frequentes sobre as plataformas que mais pagam

Confira uma seleção de perguntas mais pesquisadas sobre as plataformas que mais pagam, com respostas diretas que podem ser úteis para você:

Qual a plataforma que mais está pagando hoje?

A Bet7k é a plataforma que mais paga hoje, com saque máximo de R$100.000.

Qual a plataforma que paga melhor?

Bet7k, Stake e Br4bet estão entre as plataformas que pagam mais, com retiradas de pelo menos R$50.000 por dia.

As plataformas que mais pagam são confiáveis?

Sim, listamos somente plataformas regulamentadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda.

Qual plataforma de aposta está pagando bem?

Lotogreen, Br4bet e Gol de Bet são plataformas que pagam bem, com retiradas via Pix e pagamento instantâneo.

Como saber se uma plataforma paga de verdade?

Verifique se a bet é regulamentada no Brasil, contate o suporte ao vivo da plataforma e confira a reputação dela em sites de atendimento ao consumidor, como o Reclame Aqui.

Qual plataforma nova está pagando 2025?

Gol de Bet e Br4bet são plataformas novas que oferecem saque máximo de R$50.000 em 2025.

Existe saque ilimitado em uma bet que mais paga?

Plataformas que não impõem limites de saque são raras. Geralmente, as bets definem um limite máximo diário ou limite por transações. Por exemplo, é possível sacar R$30.000 por dia, mas somente R$3.000 por cada saque.

Tem verificação de identidade para sacar em plataformas pagantes?

Sim, a maioria das plataformas que mais pagam exigem a verificação de identidade por selfie ou biometria para efetivarem saques.