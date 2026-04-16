Entrevista de Guga pega mal e torcedores não perdoam: 'Olha o nível'

O Fluminense sofreu uma derrota o Independiente Rivadavia por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela 2ª rodada da Copa Libertadores. Após a derrota, o lateral-direito Guga cedeu uma entrevista na zona mista. No entanto, as falas não agradaram aos torcedores, que dispararam diversas críticas ao atleta.

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Internautas não gostaram da fala de Guga após derrota do Fluminense

Como foi Fluminense x Independiente Rivadavia?

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O Fluminense começou melhor e apostou nas jogadas pelo lado direito, criando boas oportunidades com Castillo e Canobbio. A pressão inicial surtiu efeito aos nove minutos, quando Savarino cruzou para Guilherme Arana abrir o placar. Mesmo em vantagem, o Tricolor manteve o ritmo e quase ampliou aos 20, mas Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após defesa de Bolcato.

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A partir da metade do primeiro tempo, porém, o Independiente Rivadavia reagiu, explorando contra-ataques e a fragilidade do Fluminense na bola aérea. O empate saiu aos 36, com Sartori aproveitando falha defensiva após cobrança de falta. Na etapa final, o professor Tricolor tentou algumas substituições, colocando Guga na metade da segunda etapa. No entanto, o cenário piorou rapidamente: aos seis minutos, após erros em sequência da defesa, Arce virou o jogo. Abalado, o Tricolor teve dificuldades para se reorganizar e só voltou a pressionar na reta final, criando chances com Savarino e John Kennedy, mas sem eficiência. Sob vaias e protestos, o time acabou derrotado por 2 a 1 no Maracanã.

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Guga jogou 25 minutos na partida, substituindo Samuel Xavier. O lateral-direito sofreu um drible, realizou uma recuperação de bola e um desarme, além de ganhar todas as jogadas aéreas que disputou.

Guga fez o primeiro jogo na Libertadores de 2026 contra Rivadavia (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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