'Maracanazzo' deixa Fluminense em risco de cair na fase de grupos da Libertadores

Após a derrota para o Independiente Rivadavia no Maracanã, o Fluminense complicou de vez a sua situação na fase de grupos da Libertadores. No primeiro jogo do torneio, o Tricolor empatou com o Deportivo La Guaira fora de casa.

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O adversário do Tricolor nesta quarta-feira (15) volta para a argentina com mais três pontos no bolso, 100% de aproveitamento e classificação encaminhada no grupo C da Libertadores. O Independiente Rivadavia venceu o Bolívar em casa, resultado "simples", e agora bateu o melhor time do grupo fora de casa. O caminho natural da competição é que garanta a classificação ao mata-mata vencendo o La Guaira na Argentina.

Do lado do Fluminense, pior do que não vencer o Deportivo La Guaira, adversário mais fraco do grupo, fora de casa na primeira rodada, foi perder um jogo em casa. A derrota por 2 a 1, de virada, para o time argentino deixou o Tricolor fora da zona de classificação e com risco sério de ficar de fora do mata-mata. O primeiro lugar, nesse momento, parece perdido.

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— Há dois anos, fui o segundo melhor entre os classificados gerais. O melhor foi o Palmeiras, em segundo o São Paulo. Isso não garante nada. O Botafogo terminou como segundo do seu grupo e definiu todas suas partidas como visitante. Para mim, o importante nesta etapa, no mês de abril, é poder encaminhar a classificação e levar o Brasileirão nas primeiras colocações. O ideal teria sido ter quatro pontos e retomar o Brasileirão como estamos. Não ocorreu, mas temos como classificar. Se como primeiro ou como segundo, o que importa é classificar, estar nas oitavas de final. Mas, para isso, claro, temos que somar pontos. Na minha cabeça, não é problema ser primeiro ou segundo, é classificar. Sempre foi assim — disse Zubeldía, minimizando o momento.

O Fluminense ainda tem dois jogos considerados "fáceis" no Maracanã, mas encara duas fortalezas como visitante. O Independiente Rivadavia certamente será uma pedreira ainda maior na Argentina. Porém, a viagem mais indigesta tem que ser a altitude de 3.637 metros do estádio do Bolívar.

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— A gente tem totais condições de classificar, mas fica aquele ponto de alerta que a gente não pode mais perder ponto bobo nessa, nessa competição. É uma competição muito rápida, onde não dá tempo, às vezes, de reverter. E que sirva de aprendizado hoje, porque não tem, não tem jogo fácil. Libertadores é muito difícil. Mas a gente tem totais condições de, de reverter, de classificar e chegar longe nessa competição. A gente sabe da qualidade do grupo. O grupo vem entregando bons resultados, bom futebol, e agora a gente está passando por um momento de oscilação, que é, que é natural. Mas, mas a gente tem que se fechar o mais rápido possível e reverter essa situação e voltar ao que era — disse Guga na zona mista.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos. O próximo confronto é pelo Brasileirão, contra o Santos, no domingo (19), na Vila Belmiro.

Jogadores do Rivadavia comemoram gol contra o Fluminense (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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