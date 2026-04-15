Fluminense sofre virada histórica e é vaiado no Maracanã, na Libertadores

O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor abriu o placar com Arana, mas viu o rival argentino virar o jogo, em pleno Maracanã, com Sartori e Arce.

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➡️ Falha de Canobbio em Fluminense x Rivadavia viraliza: 'Nada explica'

Com o resultado, o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos. O próximo confronto é pelo Brasileirão, contra o Santos, no domingo (19), na Vila Belmiro.

Como foi o jogo?

O Fluminense começou a partida com intensidade no Maracanã e rapidamente transformou o volume em vantagem. Apostando nas jogadas pelo lado direito, o Tricolor criou as primeiras chances com Castillo e Canobbio, até abrir o placar aos nove minutos: Savarino cruzou na medida para Guilherme Arana, que dominou e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Mesmo após o gol, a equipe seguiu pressionando e quase ampliou aos 20, quando Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após boa defesa de Bolcato em chute de Savarino.

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A partir da metade do primeiro tempo, porém, o cenário mudou. O Independiente Rivadavia passou a encaixar melhor os contra-ataques e começou a explorar a principal fragilidade tricolor: a bola aérea. Depois de algumas investidas perigosas, os argentinos chegaram ao empate aos 36 minutos. Em cobrança de falta levantada na área, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar, e Sartori apareceu para completar de cabeça. O gol esfriou o time da casa, que ainda tentou responder em finalizações de média distância, mas foi para o intervalo sob vaias da torcida.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou retomar o controle, mas foi surpreendido logo aos seis minutos em um lance caótico. Após uma sequência de erros defensivos, incluindo falhas de Fábio e da linha de defesa, a bola sobrou para Arce, que aproveitou o gol aberto para virar o jogo para o Independiente Rivadavia. O gol abalou o Tricolor, que passou a encontrar dificuldades para construir jogadas e viu a equipe argentina crescer na partida, ameaçando em contra-ataques e bolas paradas.

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Somente na reta final o Fluminense voltou a pressionar de forma mais consistente, impulsionado pelas entradas ofensivas e pelo desgaste do adversário. Savarino obrigou Bolcato a fazer grande defesa em chute de fora da área, enquanto John Kennedy teve a melhor chance ao cabecear firme, mas para fora. Nos acréscimos, o time partiu para o abafa, acumulando cruzamentos e finalizações, mas esbarrou na defesa argentina e na falta de precisão. Sob protestos da torcida, que chamou o time de "sem vergonha", o Tricolor não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no Maracanã.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Libertadores – 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⚽Gols: Arana (1 a 0 - 9'/1T), Sartori (1 a 1 - 36'/1T), Arce (1 a 2 - 6'/2T)

🟨Cartões amarelos: Bonifacio, Matías Fernández, Sartori (CIR)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio (John Kennedy), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal), Ganso (Serna); Savarino, Canobbio (Wesley Natã) e Castillo.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Bolcato; Bonifacio (Elordi), Studer, Gomez (Osella) e Elordi; Villa, Florentín, Fernández (Gonzalo Ríos) e Sartori (Villalba); Arce (Bucca).

ARBITRAGEM🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

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