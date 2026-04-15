Em jogo com três gols, IA crava placar de Corinthians x Santa Fe pela Libertadores
Timão pode sofrer com intensidade física dos colombianos
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Pela fase de grupos da Libertadores, o Corinthians recebe o Santa Fe na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (Brasília). Enfrentando um jejum de vitórias em casa, o Timão tenta reverter a "maré de azar" e somar mais três pontos na Liberta. Na primeira rodada, a equipe (já sob o comando de Fernando Diniz) derrotou o Platense por 2 a 0, na Argentina.
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Do lado colombiano, o Santa Fe estreou com empate em 1 a 1 com o Peñarol em Bogotá e agora precisa buscar pontos fora de casa para manter vivas as chances de classificação.
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Para o confronto, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini a respeito das expectativas e analises para o confronto contra o Santa Fe.
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Previsão da IA: Corinthians 2 x 1 Santa Fe
"O Corinthians deve aproveitar o mando de campo e a fragilidade do Santa Fe para conquistar os três pontos. A equipe colombiana chega desfalcada e sem vencer há quatro jogos, enquanto o Timão reencontrou confiança sob Fernando Diniz."
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