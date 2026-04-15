menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Em jogo com três gols, IA crava placar de Corinthians x Santa Fe pela Libertadores

Timão pode sofrer com intensidade física dos colombianos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
06:00
Fernando Diniz comanda o Corinthians em segundo jogo pela Libertadores 2026 (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
imagem cameraFernando Diniz comanda o Corinthians em segundo jogo pela Libertadores 2026 (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela fase de grupos da Libertadores, o Corinthians recebe o Santa Fe na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (Brasília). Enfrentando um jejum de vitórias em casa, o Timão tenta reverter a "maré de azar" e somar mais três pontos na Liberta. Na primeira rodada, a equipe (já sob o comando de Fernando Diniz) derrotou o Platense por 2 a 0, na Argentina.

continua após a publicidade

Do lado colombiano, o Santa Fe estreou com empate em 1 a 1 com o Peñarol em Bogotá e agora precisa buscar pontos fora de casa para manter vivas as chances de classificação.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o confronto, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini a respeito das expectativas e analises para o confronto contra o Santa Fe.

continua após a publicidade

🎰 Aposte em Corinthians x Santa Fe! Clique aqui e saiba mais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

Previsão da IA: Corinthians 2 x 1 Santa Fe

"O Corinthians deve aproveitar o mando de campo e a fragilidade do Santa Fe para conquistar os três pontos. A equipe colombiana chega desfalcada e sem vencer há quatro jogos, enquanto o Timão reencontrou confiança sob Fernando Diniz."

continua após a publicidade
Corinthians recebe o Santa Fe na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)
Corinthians recebe o Santa Fe na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias