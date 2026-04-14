Rivais se assustam com nova joia do Palmeiras: 'É uma pena'

Nos últimos anos, nenhum clube brasileiro revelou tantos grandes jogadores como o Palmeiras, e tem mais uma grande joia a caminho. Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, vem se destacando na base do Alviverde, e seu nome já repercute nas redes sociais.

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Na próxima quinta-feira (16), a Seleção Brasileira sub-17 entra em campo, e o jogador do Palmeiras é um dos principais destaques da equipe, com três gols até aqui. Ele divide a artilharia do torneio com Kauê Furquim e Riquelme, também do Brasil.

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Nas redes sociais, o nome do jovem do Palmeiras começou a repercutir nos últimos dias, e rivais se assustaram com a qualidade do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Veja reação dos rivais com mais uma joia do Verdão

Eduardo renovou com o Palmeiras em janeiro

O atacante Eduardo Conceição, uma das sensações do Palmeiras na última Copinha, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em janeiro, na Academia de Futebol. O jovem de 16 anos firmou vínculo com o Verdão válido até dezembro de 2029.

Ao assegurar a permanência da jovem promessa, o Palmeiras fixou uma multa rescisória astronômica para clubes do exterior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões, na cotação atual). Eduardo chegou ao Palmeiras em 2018, ainda no futsal.

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Nascido em dezembro de 2009, o jovem coleciona convocações pelas seleções de base do Brasil e ganhou destaque após marcar três gols na goleada sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria. Em um deles, que circulou nas redes sociais, o atacante dribla cinco adversários desde a intermediária ofensiva antes de finalizar com a perna esquerda.

Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

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