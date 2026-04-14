Sem vencer há dois meses em casa, Corinthians tenta quebrar jejum contra o Santa Fé

O Corinthians vive um momento de instabilidade quando o assunto são os jogos na Neo Química Arena, sua casa. Local em que costuma ser forte, o Timão não vence desde o dia 13 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O último triunfo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu.

Desde a última vitória na Neo Química Arena, o Corinthians disputou quatro partidas como mandante e ainda não conseguiu retomar o caminho dos triunfos. Nesse período, a equipe somou dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de apenas 16,7%.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

O desempenho ofensivo também chama atenção: o time marcou apenas um gol nesses jogos, enquanto sofreu dois. Em média, o Corinthians finaliza 10,2 vezes por partida e permite 9,5 finalizações dos adversários, números que refletem o equilíbrio nas ações, mas com pouca eficiência no ataque.

Corinthians na Neo Química Arena desde a última vitória

4 jogos 2E - 2D 16.7% aproveitamento 1 gol 2 gols sofridos 10.2 finalizações por jogo 9.5 finalizações sofridas por jogo

Veja as partidas sem vitórias

Corinthians 0 x 2 Coritiba

Corinthians 1 x 1 Flamengo

Corinthians 0 x 1 Internacional

Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Neo Química Arena, estádio do Corinthains (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Corinthians tenta encerrar jejum

Pela Libertadores, o Timão terá, na próxima quarta-feira (13), a oportunidade de encerrar o jejum de vitórias na Neo Química Arena. A equipe enfrenta o Santa Fé, pela segunda rodada da competição.

continua após a publicidade

Na estreia, o time comandado por Fernando Diniz venceu o Platense por 2 a 0, com gols de Kayke e Yuri Alberto, e assumiu a liderança do Grupo E.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.