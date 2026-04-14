Sem vencer há dois meses em casa, Corinthians tenta quebrar jejum contra o Santa Fé
Timão busca reencontrar vitórias na Neo Química Arena em duelo pela competição continental
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O Corinthians vive um momento de instabilidade quando o assunto são os jogos na Neo Química Arena, sua casa. Local em que costuma ser forte, o Timão não vence desde o dia 13 de fevereiro.
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O último triunfo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu.
Desde a última vitória na Neo Química Arena, o Corinthians disputou quatro partidas como mandante e ainda não conseguiu retomar o caminho dos triunfos. Nesse período, a equipe somou dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de apenas 16,7%.
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O desempenho ofensivo também chama atenção: o time marcou apenas um gol nesses jogos, enquanto sofreu dois. Em média, o Corinthians finaliza 10,2 vezes por partida e permite 9,5 finalizações dos adversários, números que refletem o equilíbrio nas ações, mas com pouca eficiência no ataque.
Corinthians na Neo Química Arena desde a última vitória
- 4 jogos
- 2E - 2D
- 16.7% aproveitamento
- 1 gol
- 2 gols sofridos
- 10.2 finalizações por jogo
- 9.5 finalizações sofridas por jogo
Veja as partidas sem vitórias
- Corinthians 0 x 2 Coritiba
- Corinthians 1 x 1 Flamengo
- Corinthians 0 x 1 Internacional
- Corinthians 0 x 0 Palmeiras
Corinthians tenta encerrar jejum
Pela Libertadores, o Timão terá, na próxima quarta-feira (13), a oportunidade de encerrar o jejum de vitórias na Neo Química Arena. A equipe enfrenta o Santa Fé, pela segunda rodada da competição.
Na estreia, o time comandado por Fernando Diniz venceu o Platense por 2 a 0, com gols de Kayke e Yuri Alberto, e assumiu a liderança do Grupo E.
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