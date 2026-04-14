Cédric e Maik: Web dispara críticas por falta de oportunidade à Cria de Cotia

São Paulo e O'Higgins se enfrentam às 19h (horário de Brasília), nesta terça-feira (14), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em nota publicada pela Lance!, o atleta Maik não marca presença na provável escalação, sendo substituído por Cédric Soares. A escolha constante de Roger Machado, por deixar o garoto de fora, incomoda torcedores.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lateral-direito do tricolor perdeu muito espaço com a chegada do treinador Tricolor, ficando fora de diversos jogos, tanto no Brasileirão, quanto na Sul-Americana. Com isso, Cédric ocupa a espera no banco pela posição de Lucas Ramon, titular consolidado.

Reação da web na escolha de Cédric para o lugar de Maik

Números de Maik pelo São Paulo

Em 2025, temporada de estreia no time principal, Maik começou a ganhar espaço principalmente no segundo semestre. No Brasileirão, ele somou cerca de nove jogos (oito como titular), 607 minutos, dois gols e duas assistências, além de bons números defensivos (16 desarmes ganhos e nove interceptações).

continua após a publicidade

Já em 2026, possui menos minutos acumulados até o momento. Ele registra cerca de três jogos, 258 minutos, sem gols ou assistências. Mostrando que perdeu lugar com a chegada do treinador Roger Machado, substituto do demitido Hernán Crespo.

➡️Saiba onde assistir, horário e provável escalação do Tricolor no próximo jogo pela Sul-Americana

Como chegam São Paulo e O'Higgins para o confronto?

Texto de Izabella Giannola

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

continua após a publicidade

O time espera ter alguns retornos importantes. Entre eles, Luciano e Calleri, que estiveram de fora nos últimos confrontos da equipe.

🔥 Aposte no São Paulo para vencer os dois tempos com SuperOdd @1.98