Torcedores do São Paulo abrem o coração após recorde histórico quebrado: 'Ídolo'

O São Paulo enfrentou o Mirassol, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 13° rodada do Brasileirão. Com gol histórico de Luciano, o Tricolor venceu o Leão e se manteve na parte de cima da tabela. O tento marcado pelo camisa 10 da equipe do Morumbi é o 66° do atleta no Campeonato Brasileiro, passando a marca de Rogério Ceni.

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➡️ Luciano defende Roger Machado e diz que não é jogador que 'derruba treinador'

Agora, Luciano é o 3° maior artilheiro da história do São Paulo em Campeonatos Brasileiros. À sua frente estão Serginho Chulapa, em 2° lugar com 83 gols e Luís Fabiano, na liderança do ranking, com 108 tentos registrados.

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Veja como os torcedores do Tricolor reagiram:

Luciano comemora seu gol no jogo do São Paulo contra o Vasco. em São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Como foi o jogo?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo em Campinas foi bastante movimentado, principalmente pelo lado do Tricolor, que se mexeu com mais eficiência em busca de tirar o marcador do zero. No entanto, apesar das várias chegadas de ataque, a equipe de Roger Machado não conseguia finalizar com tanta efetividade ou, então, os atacantes eram travados no momento do chute. Do lado do Mirassol, que apostava no erro do São Paulo, foram menos jogadas de perigo, principalmente duas: uma com Reinaldo e outra com Alesson, que balançou a rede, mas viu o gol ser anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Tricolor permaneceu com mais posse de bola e também com mais chegadas ao ataque, principalmente pelo lado direito, com Artur, que busca se firmar entre os titulares de Roger Machado. No entanto, apesar de não ter tido grandes oportunidades na partida, foi de Luciano que saiu o gol da vitória.

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O São Paulo trabalhou bem a bola no meio-campo, com Luan, que havia acabado de entrar. O jogador encontrou Lucca no lado esquerdo, que esperou a ultrapassagem de Wendell. Quando acionado, o lateral partiu em velocidade e cruzou da linha de fundo. O camisa 10 mandou para dentro do gol para dar números finais ao duelo.