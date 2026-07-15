Discussão de Bellingham com Messi repercute: 'Ficou surpreso' Jogadores se estranharam após discussão

Na partida entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, os dois camisas 10 das seleções discutiram durante a primeira etapa do jogo repercutiu nas redes sociais após reação de Lionel Messi.

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Durante uma disputa de bola no meio de campo, o jogador Enzo Fernández deixou o braço no pescoço de Elliot Anderson, o que gerou muita discussão entre os atletas. O árbitro principal da partida, Ismail Elfath, preferiu apenas conversar com os atletas e não aplicou qualquer punição. Jude Bellingham e Leandro Paredes trocaram xingamentos e foram separados pelos companheiros após o lance.

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Após separarem, Lionel Messi e Bellingham conversaram e a reação do craque argentino chamou atenção. Veja o vídeo:

😂 O Bellingham tirando o Messi pra nada. O Messi ficou até sem o que falar.



Estamos com você, Bellingham! 👏😅 pic.twitter.com/70EljJOAM5 — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 15, 2026

Nas redes sociais, torcedores brincaram com o fato que o meio-campista inglês não ter baixado a cabeça para o craque argentino. Veja a repercussão:

Messi tem cara, mas não é bobo não, kkk — Vera Martins (@veramartins) July 15, 2026

A reação foi sensacional, mas repito a Argentina vai embora pra casa hoje não adianta se alegrar com a Argentina não — TV TIRO DE META ⚽ (@tvtirodemeta) July 15, 2026

Até que enfim, ngm abaixou a bola pra esse anao — TRISTE COM O SANTOS FC (@deyvyson97) July 15, 2026

Jude nao deitou ele ficou surpreso — ً (@wholiajb) July 15, 2026

"é isso que você pensa?" "nossa parabéns então, vai nessa" — anyxdengo ✧･ﾟ:* (@dramakittyz) July 15, 2026

Bellingham ultrapassa Messi em ranking da Fifa antes de Inglaterra x Argentina

Texto de: Bernardo Pinho.

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ganhou mais um ingrediente antes de a bola rolar. Jude Bellingham ultrapassou Lionel Messi no Power Ranking da Fifa e assumiu a vice-liderança da lista de melhores jogadores do torneio.

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O inglês subiu quatro posições após ser decisivo na classificação da Inglaterra contra a Noruega, pelas quartas de final. Bellingham marcou os dois gols da vitória inglesa por 2 a 1 e foi o grande nome da equipe no duelo que garantiu vaga na semifinal.

Jude Bellingham e Messi durante confronto na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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O Power Ranking da Fifa leva em consideração dados de desempenho dos jogadores durante a Copa do Mundo. Os atletas recebem notas de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. A classificação é atualizada ao longo do torneio de acordo com as atuações individuais.

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Com a atualização, Bellingham passou a somar nota 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade e 5,67 em defesa. Messi aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 8,07, 7,41 e 4,90 nos mesmos critérios. A liderança segue com Kylian Mbappé, destaque da França na Copa.

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