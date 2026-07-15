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Cena de Mick Jagger em Inglaterra x Argentina viraliza: 'Não tem preço'

Cantor esteve presente na semifinal da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:16
Atualizado há 2 minutos
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Mick Jagger reage a gol da Argentina contra a Inglaterra
Mick Jagger reage a gol da Argentina contra a Inglaterra (Foto; Reprodução)

A virada da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, também teve repercussão fora de campo. Uma imagem de Mick Jagger, cantor inglês e conhecido entre torcedores brasileiros pela fama de "pé-frio", viralizou nas redes sociais após o primeiro gol argentino.

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    • O vocalista dos Rolling Stones acompanhava a partida e foi filmado se lamentando depois que a Argentina balançou as redes pela primeira vez no jogo. A cena viralizou entre internautas, principalmente brasileiros, que resgataram a antiga brincadeira sobre a suposta "zica" de Mick Jagger em jogos de futebol.

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    ➡️Discussão de Bellingham com Messi repercute: 'Ficou surpreso'

    A Inglaterra havia saído na frente, mas viu a Argentina buscar a virada e vencer por 2 a 1, garantindo vaga na final da Copa do Mundo. Veja a cena de Mick Jagger e a reação dos torcedores nas redes sociais:

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    Messi comemora gol da virada da Argentina sobre a Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)
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    Como foi o jogo entre Inglaterra e Argentina

    A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida seguiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

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    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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